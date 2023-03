Milanović: U krivicu župana Dekanića umešan sam vrh vlade

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović komentarisao je danas hapšenje vinkovačkog župana Damira Dekanića (HDZ), koji je pijan izazvao saobraćajni udes još pre nekoliko godina i do danas je bio zaštićen zahvaljujući trgovini uticajem i poručio da je u to umešan sam vrh vlade.

Sa Dekanićem je uhapšeno još šest osoba koje su mu u tome pomagale i protiv svih će biti pokrenut istražni postupak.

“Tu nema ni pameti ni konzistentnosti bilo kakve. Ja se katkad radujem nekoj vrsti nadmetanja i nadmudrivanja, ali s takvo tupim likovima imati takvu vrstu interakcije je organski bolno. Zakon to ne poznaje. Poznaje li zakon proceduru prema kojoj se napiješ, divljaš u autu i burgijaš okolo i mašeš kamdžijom po selu, srušiš ogradu, streseš auto s časnim sestrama i onda krivotvoriš izveštaj? Poznaje li to zakon? Ili je to stranačka legislativa koja to poznaje“, upitao je Milanović.

On je rekao da je ovo što se dogodilo u Vinkovcima s ovim županom ide do vrha.

„Ja sam bio premijer, da se župan u moje vreme ponapijao i porazbijao pola šora i avliju i da je to zataškavano godinu dana i da premijer s tim nema nikakve veze, e to, brate, na drugom molitvenom doručku pričaj. To je problem, koji zakon to poznaje, koji moralni kodeks, koja verska knjiga? To je upropaštavanje države”, rekao je Milanović na konferenciji za novinare, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

