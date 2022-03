Milanović: Vučić se hvali, ni oni ne bi oborili dron

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanonvić izjavio je danas da se srpski predsednik Aleksandar Vučić hvali da Srbija, kako je rekao, ima neku vojnu opremu, ali tvrdi da ni oni (Srbija) ne bi uspeli da obore dron kakav je nedavno pao na Zagreb.

Milanović je komentarisao izjavu predsednika Vučića, da veruje da bi Protivvazdušna odbrana Vojske Srbije uspela da obori dron koji je pao na Zagreb,

„Vučić se hvali da oni imaju neku opremu. Ali ne bi uspeli da ga obore. Ali dobro je imati, da znaš da možeš pokušati“, rekao je Milanović u obraćanju iz Zemunika u Zadru.

Milanović je ponovio da se o padu drona na Zagreb ne govori dok nisi siguran šta se dogodilo i da je sreća da niko nije stradao.

„Teško je kontrolisati nebo sedam dana u sedmici. To verovatno ne radi niko. To je, kao što je slučaj s ovom besposadnom letilicom, pitanje ko bi to u realnom vremenu uspeo da obori“, rekao je Milanović novinarima, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

