Milion vakcinisanih, ali sada smanjene isporuke cepiva

RIM U Italiji je vakcinisano više od milion osoba protiv kovida19, prenela je agencija Agi.

Svi mediji daju značaj ovoj vesti, ali sledi druga manje dobra – proizvodzač Fajzerove vakcione, jedine koja se za sada koristi u Italji, objavio je da od ponedeljka smanjuje isporuku doza za 30 odsto.

I ne samo da proizvodzač jednostrano smanjuje količinu doza, već je proizvoljno i sam odlučio kojim italijanskim regijama će smanjiti isporuku vakcina.

Vladin komesar za vanredne prilike Domeniko Arkuri je ocenio je da je reč “o ozbiljnom problemu” i poslo je formalni upit proizvođaću taržeći objašnjenje.

Prema ranijem saopštenju evropske agencije za lekove (EMA) hakeri su “provalili” u sistem Agencije i ukrali dokumente koji se odnose na vakcinu Fajzer.

nlajn novina “Europe todaj”, prenosi tvrdnje Agencije da su neki od objavljenih ukradenih dokumenata “izmenjeni da bi se podstaklo nepoverenje prema vakcini”.

Naime prama objavljenim, ukradenim dokumentima izgleda da je kompanija proizvodzač vakcine pritiskala Agenciju da što pre izda dozvolu za upotrebu vakcine Fajzer.

Mediji ističu kako je Italija prva po broju vakcinisanih osoba, ali uprkos brojkama kampanja imunizacije stanovništva ne ide kako je planirano.

Na to je ukazao i poznati lekar bolnice “Sako” u Milanu, primarijus Masimo Gali koji je napisao da spade u kategoriju osoba koje su, prema vladinom programu, trebale već biti vakcinisane (zdravstveni radnik, starija osoba i sl), ali da on lično do sada nije video u bolnici u kojoj radi “ni traga od vakcine”.

Agencija Ansa piše o slučajuj lekara, hirurga u bolnici u Mantovi, 64 godine, koji je umro nakon što je primio vakcinu. Lekar je patio od nekih hroničnih bolesti, a tačan uzrok smrti će pokazati autopsija, piše agencija.

(Tanjug)

