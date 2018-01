Ministar pravde SAD namerava da opozove legalizaciju marihuane

Ministar pravde SAD Džef Sešons namerava da promeni politiku iz vremena prethodnog američkog predsednika Baraka Obame, koja je omogućila legalizaciju marihuane u nizu saveznih država, saznaje Asošiejted pres od dve osobe upoznate s tom odlukom.

Po njihovim navodima, Sešons će u saveznim državama koje su legalizovale marihuanu, dopustiti federalnim tužiocima da sami odluče koliko će strogo sprovoditi federalni zakon o zabrani marihuane.

To će verovatno izazvati konfuziju, jer neće biti jasno da li je legalno uzgajati, kupovati i koristiti marihuanu u saveznim državama koje su to dozvolile, a federalni zakon to zabranjuje.

Dok je u Kaliforniji tek počela legalna prodaja marihuane u „rekreativne svrhe“, ankete pokazuju da većina Amerikanaca smatra da marihuana treba da bude legalna.

Sešons je svojevremeno marihuanu poredio s heroinom i smatrao je da izaziva nasilje.

Medjutim, zagovornici kao argumente za legalizovanje marihuane navode eliminisanje crnog tržišta i očekivano smanjenje nasilja povezanog s njim.

