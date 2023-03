Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore: Vanredna sednica Vlade u utorak

PODGORICA – Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžić rekao je da će vanredna sednica Vlade, povodom eksplozije u Osnovnom sudu u Podgorici, biti održana u utorak, ističući da izvršna vlast čini sve što može da očuva sigurnost institucija i građana.

Adžić je za RTCG najavio da će se graditi nova Palata pravde, gde će bezbednost biti na većem nivou, i kazao da će biti održana i sednica Veća za nacionalnu bezbednost.

On je rekao da je jasno da je zbog eksplozije bilo panike među građanima, „ali ne možemo reći da je bezbednost ugrožena kolektivno u Crnoj Gori“.

„Ne dešava se ništa vanredno što ukazuje da ima sistemskog plana da se naruši bezbednost u Crnoj Gori“, navodi Adžić.

Istakao je da je u pitanju bezumni zločin pojedinca, koji je skoro nemoguće predvideti.

„Ali državni organi moraju uraditi sve da bezbednost očuvaju na najvišem nivou“, rekao je Adžić, ističući da nema razloga da zbog ovih događaja oseća ličnu odgovornost.

Prema njegovim rečima, da je u Osnovnom sudu u petak bila specijalna jedinica izraelske ili američke policije, ishod bi bio isti. Kako je pojasnio, osoba koja je aktivirala eksploziv došla je da sebi oduzme život i aktivirala je bombu pre nego što je uopšte došla do policijske kontrole.

„Mi imamo operativne informacije da je lice bilo u nekoj vrsti problema. Saznali smo da se govorilo o toj vrsti problema, posebno familijarnih problema. Obaveza stoji pred državim organima, koji moraju intenzivnije raditi na prevenciji ovakvih događaja i kao društvo moramo biti odovorniji. Verujem zaista da kao društvo moramo biti odgovorniji a važno je uvezati instituicije, socijalne i zdravstvene, sa institucijama za bezbednost, da bi vezano za ljude koji bi potencijalno mogli da izvrše ovakva dela, stekli uvid“, smatra Adžić.

On kaže da policija ne može da prati svakog 24 sata, kao i da ne može da čuva baš sve institucije.

„Zaista bi nam trebalo 30-ak hiljada službenika da čuvaju sve objekte. Ne osećam odgovornost, jer to je uradio pojedinac, bio je to izolovan slučaj. Pre same kontrole policije, aktiviran je eksploziv. Uz to treba znati da policija nije zadužena da čuva sudske i tužilačke ustanove. Zašto nije urađeno ništa za proteklih desetak godina da se popravi bezbednost, nije pitanje za mene. Mi gradimo nove prostorije za SDT i Palatu pravde, gde će biti povećana bezbednost. Preduzimamo određene korake da zaštitimo građane“, navodi Adžić.

(Tanjug)

