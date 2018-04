Misteriozne rakete: Ko je gađao Siriju (video)

Neimenovani izvor u Ministarstvu odbrane Rusije negirao je da je noćas bila napadnuta sirijska aviobaza Šairat, javila je agencija „Interfaks“. Međutim, izvor u sirijskoj vojsci je potvrdio da je bilo napada. Za sada nema zvanične potvrde incidenta.

Video shows Missile launched against unknown Target in Far East Damascus countryside pic.twitter.com/QwVkkhHCpR

„Aerodrom normalno radi. Nije bilo nikakvih napada noćas“ rekao je neimenovani izvor.

„Sredstva PVO koja pokrivaju aerodrom nisu radila noćas“, dodao je sagovornik agencije.

Ranije su arapski mediji javili da su sredstva PVO sirijske vojske odbila dva raketna napada koja su bila naneta po vojnom aerodromu Šairot u provinciji Homs i Dumeir, 50 km severno od Damaska. Kako je saopštio izvor televiziji Al Ekhbariya u komandi Oružanih snaga republike, sirijska vojska je oborila šest meta iznad Šairata i još tri rakete u blizini Dumeira.

Prema informacijama portala Al Masdar, dve aviobaze su napali izraelski avioni iz vazdušnog prostora Libana. To međutim ne potvrđuje zvanični Damask.

Another air defense missile was just launched

Reports of Israeli warplanes crossed the borders thru Lebanon pic.twitter.com/RxNJdjLoPE

— H.K 🇸🇾 (@Ibra_Joudeh) April 16, 2018