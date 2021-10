Mlada influenserka je zadavljena: Policija objavila rezultate obdukcije

Mlada Amerikanka Gabi Petito, čiji nestanak je u Sjedinjenim Državama izazvao veliku pažnju, umrla je zadavljena i njezina smrt je ubistvo, objavio je u utorak lekar sudske medicine koji je vodio obdukciju.

BREAKING: Gabby Petito's cause of death has been revealed. Authorities have confirmed that Petito died of strangulation. https://t.co/MYqbOtmyuQ pic.twitter.com/u93YpVdxAW

„Uzrok smrti je davljenje i to je ubistvo“, rekao je Dr Brent Blu, iz okruga Teton u državi Vajoming gde je telo 22-godišnjakinje pronađeno 19. septembra.

Obdukcija je uključivala CT skeniranje celog tela, preglede forenzičara, toksikološku analizu…

„Više-manje sve je pokriveno“, rekao je Blue.

Ubijena je tri do četiri nedelje pre nego je njeno telo pronađeno u nacionalnom parku Grand Teton, dodao je. Vlasti traže njenog bivšeg dečka Brajana Londrija, ali do sada bezuspešno.

On je optužen za nepropisno korišćenje njene bankovne kartice.

Podsetimo, Gabi je nestala tokom višemesečnog putovanja na kojem je bila sa svojim dečkom, 23-godišnjim Londrijem. On se u međuvremenu sam vratio kući na Floridu i nestao. Još uvek se ne zna gde je on.

Policija je 19. septembra našla telo za koje je sumnjala da bi mogla da bude nestala Petito. Telo je pronađeno u Nacionalnom parku Grand Teton u Vajomngu.

Gabi je krajem juna krenula na putovanje iz svog rodnog grada na Long Ajlandu u Njujorku sa svojim dečkom Brajanom. Bili su vereni. Svoje putovanje beležili su objavama na društvenim mrežama.

Putovanje je prvo trebalo da traje četiri meseca, ali Brajan se početkom septembra sam vratio kući na Floridu. Porodica Petito prijavila je Gabin nestanak deset dana kasnije.

Još uvek je nejasno štA se dogodilo kad je nestala Gabi, a kasnije i Brajan, ali neki detalji su se pojavili u proteklim nedeljama. 12. avgusta policija u gradu Moabu na jugu Jute pozvana je zbog mogućeg incidenta u vezi s nasiljem jednog para.

This. This image, haunts me. This is Gabby TELLING LE in Utah, that #BrianLaundrie grabbed her jaw just like "this". This is a POWER move done by abusers, because it mimics the power of strangulation… #DomesticViolence #KnowBetterDoBetter #GabbyPetito #JusticeForGabby pic.twitter.com/evC7XrUEwb

— @shley (@Shley713) October 12, 2021