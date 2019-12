Mogu da razumem Prištinu, ali zašto BiH neće. . . .

TIRANA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će dogovori u okviru „malog Šengena“ doneti napredak Beogradu, Skoplju i Tirani, te da bi značili i drugim zemaljama u regionu, ali, primetio je, „neki ljudi ne razumeju realnost, ne žive u sadašnjosti i nemaju viziju budućnosti“.

On je rekao da razume odsustvo Prištine, ali njegova pamet, kaže, ne dopire dotle zašto nema Sarajeva, kojem su ovi dogovori svakako u interesu.

Poručuje da je zadovoljan sastankom:

„Dobro sam ‘izračunao’ srpske interese, poštujem region i volim region, ali moj posao je da vodim brigu o interesima Srbije“, istakao je.

Ako nekome sve ovo odgovara to je, kaže, BiH, a zašto ti ljudi nisu u inicijativi, njegova pamet ne dopire dotle.

„Mora da su mnogo pametniji od mene, ako onda su oni mnogo pametniji od mene, ko vide probleme u svemu ovome“, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje kako vidi odsustvo Sarajeva.

„Razumem kad neko iz Prištine kaže da postoje politički razlozi, ‘mrzimo Srbiju, jer Srbija neće da prizna Kosovo’. To ne mogu da opravdam, ali mogu da razumem da se nalaze u produžetku izborne kampanje i da nisu sigurni da li će formirati vladu, pa ja to tumačim na taj način, iako nije dobro kada se ponašate kao partijski orjentisani, a ne brinete o interesima, kako vi kažete, zemlje, kako mi kažemo, pokrajinskih organa vlasti, svejedno je, to su malo viši interesi i važniji od interesa partije“, rekao je Vučić.

kad je reč o Crnoj Gori, pre neko veče je, kaže, razgovarao sa predsednikom Đukanovićem.

„I sutra ćemo otvoreno razgovarati. Bilo bi dobro, važno. Ja ne krijem da oni to mogu da odbiju, svako može da odbije, nikoga ne moramo da molimo, ali mislimo da bi to bilo dobro, za Crnu Goru i za ceo region“, rekao je Vučić posle trojnog sastanka u Tirani.

