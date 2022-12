Moguće gužve na britanskim aerodromima, zbog najavljenog štrajka graničara

LONDON – Oko 1.000 graničara u Velikoj Britaniji, od kojih mnogi rade kao pripadnici pasoške kontrole na britanskim aerodromima, štrajkovaće od 23. do 26. decembra i od 28. do 31. decembra, što bi moglo da dovede do gužvi i kolapsa na aerodromima u toj zemlji.

Oni će obustaviti rad na aerodromima Hitrou, Getvik, Mančester, Birmingem, Kardif i Glazgov, kao i luku Njuhejven kako bi pokazali svoj protest, zbog malih plata i rasta troškova života, prenosi Bi-Bi-Si.

Hitrou, najprometniji aerodrom u Velikoj Britaniji, saopštio je da putnici na odlaznim letovima verovatno neće osetiti kašnjenje, dok će putnici koji dolaze moći da koriste e-kapije za pasoše kao i do sada.

Napominje se da ove usluge ne mogu da koriste svi putnici, uključujući decu mlađu od 12 godina.

Na Hitrou bi u danas trebalo da sleti 579 letova.

Kompanija za prikupljanje podataka u vazduhoplovstvu Cirium navodi da je planirano da 1.290 aviona sleti na pogođene aerodrome tokom današnjeg dana, u kojim će biti oko 250.000 putnika.

U periodu dok budu trajali štrajkova sleteće 8.910 aviona, kapaciteta od skoro 1,8 miliona putnika, saopštio je Cirium.

Očekuje se da će ovo biti najprometniji Božić na britanskim aerodromima od 2019. godine, prvi bez ikakvih ograničenja zbog korona virusa, prenosi Bi-bi-si.

(Tanjug)

