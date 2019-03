Mond: Američki milijarderi tajno finansiraju kampanju dezinformisanja u Evropi

Ne bave se samo države operacijama dezinformisanja. Već nekoliko godina manja grupa američkih milijardera, koji finansiraju desno krilo Republikanske partije, podržava kampanju širenja lažnih informacija u nekoliko država EU, piše novinar francuskog lista „Mond“ Damjen Lelu.

„Ti biznismeni nemaju mnogobrojnu ekipu ili armiju lažnih naloga na Tviteru ili Fejsbuku. Ipak, njihov novac omogućava da finansiraju manje grupe aktivista i kampanje specijalizovane za političku komunikaciju, čije se delovanje potom dodatno aktivira kupovinom reklama na društvenim mrežama kako bi se prenela poruka“, objašnjava autor članka.

„U centru te šeme je, kako stoje stvari, Robert Merser, jedan od rukovodilaca uticajnog investicionog fonda ’Renesens tehnolodžis‘, i njegova kćerka Rebeka, koji finansiraju izdavanje ’Brajtbar njuza‘, konspirativnog sajta, glasila desničarskog pokreta ’alternativne desnice‘ i izborne kampanje Donalda Trampa. Glavni urednik tog sajta je bio bivši savetnik predsednika Stiv Benon“, prenosi „Mond“.

„Međutim, širokogrudost Merserovih se ne ograničava samo na SAD. Oni i van granica finansiraju ’Gejtstoun institut‘, neokonzervativni analitički centar, orijentisan na Evropu, koji se objavljuje na mnogo jezika, uključujući francuski. Takođe, kanadsko izdanje ’Rebel‘ se intenzivno bavi evropskim temama. Jedan od saradnika Džek Posobek je 2017. godine svojski radio na širenju ’Makronliksa‘ — elektronskih pisama ukradenih od nekoliko učesnika predizborne kampanje Emanuela Makrona i objavljenih na internetu dva dana pre drugog kruga predsedničkih izbora u Francuskoj“, podseća novinar.

„Opseg delovanja ’Rebel medija grupe‘, izdavača ’Rebela‘, obuhvata nekoliko država. Sajt u Francuskoj je nedavno poslao svog londonskog dopisnika Džeka Bakbija i koleginicu Martinu Markotu da snime senzacionalne materijale o ’žutim prslucima‘“, nastavlja autor.

„Uređivačka politika sajta ’Rebel‘ i njegovih sestrinskih kompanija bliska je ’Brajtbar njuzu‘. U člancima se govori o imigrantima i islamizmu, osuđuju se američki, kanadski i evropski levičari. Sajt pokazuje Evropu koja stoji na ivici kolapsa, između ostalog i zbog imigranata, ali istovremeno podržava ’bregzit‘“, opisuje Lelu.

Ezra Levant, osnivač „Rebel medija grupe“, nije odgovorio na pitanja „Monda“. U elektronskom pismu, on je izrazio svoje mišljenje da kada „’Mond‘ priprema ovakav članak, to je isto kao kada bi Harvi Vajnštajn sam vodio istragu o seksualnom uznemiravanju“. Takođe, pitao je nije li on sad u obavezi da preda svoje odgovore „agentu u ruskoj ambasadi“, aludirajući na davne sumnje da je KGB koristio „Mond“ u vreme Hladnog rata, objašnjava autor članka.

„Rebel medija“ dobija značajnu finansijsku podršku od milijardera Roberta Šilmana, koji se obogatio na industrijskim video sistemima, a preko svoje kompanije ’Kogneks‘ je plaćao honorare novinarima. Šilman finansira veliku količinu antiislamskih projekata, između ostalog i Horvic centar, koji organizacija za borbu protiv mržnje SPLA smatra izvorom „mreže projekata koji omogućavaju platformu antimuslimanskim glasovima i najradikalnijim ideologijama za širenje mržnje i dezinformacija“.

„Kompanija ’Rebel medija‘ pisala je tekstove i pravila video-snimke usmerene protiv imigranata i u korist ’bregzita‘. Projekat je završen u maju 2018. godine, kada je rukovodilac Tomi Robinson uhapšen i osuđen na 13 meseci zatvora zbog provokacije i islamofobične izjave. Sam Robinson je u Velikoj Britaniji bio na čelu desničarskog pokreta ’Engleska liga zaštite‘, koji se bori protiv islamizacije i širenja šerijata u Ujedinjenom Kraljevstvu“, stoji u tekstu.

„Fejsbuk je 26. februara objavio da je obrisao Robinsonove zapise sa te mreže i sa Instagrama, zbog višestrukih narušavanja pravila, objavljivanja nehumanog sadržaja i poziva na nasilje protiv muslimana. Fejsbuk smatra da je to bio jedini način da se suprotstavi političkoj figuri koja je imala više od milion pratilaca. On za sada ima još samo svoj kanal na Jutjubu“, zaključuje „Mond“.

