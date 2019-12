Morison odgovorio Greti: Nisam tu da impresioniram strance

KAMBERA – Australijski premijer Skot Morison indirektno je poručio klimatskoj aktivistkinji Greti Tumberg da se ne meša u unutrašnje stvari Australije, nakon šsto je ona izjavila da su katastrofalni požari u toj zemlji rezultat klimatskih promena, a da vlada to ne prepoznaje.

Tinejdžerska aktivistkinja je na Tviteru napisala da svetski lideri i dalje ne uspevaju da uoče vezu između klimatske krize i povećanja broja ekstremnih prirodnih događaja.

„Ni katastrofe kao što je ova nisu dovele do bilo kakve akcije političara. Kako je to moguće? Zbog toga što i dalje ne uspevamo da uočimo razliku između klimatske krize i porasta ekstremnih događaja i prirodnih katastrofa kao što su požari u Australiji. To mora da se promeni. Sada“, napisala je Tumberg.

Morison je na konferenciji za novinare istakao da australijska vlada bazira politiku na nacionalnim interesima i na onome što Australija mora da uradi, prenosi Dejli mejl.

„Nije na meni da komentarišem šta oni koji su van Australije misle da Australija mora da uradi. Mi u Australiji ćemo raditi ono što mislimo da je dobro za Australiju i to je uvek bio princip kojim sam se vodio“, istakao je Morison.

Dodao je da nije tu da bi impresionirao ljude iz drugih zemlja već da bi obavio dobar posao za Australiju.

On je rekao da se konsultuje sa premijerima australijskih saveznih država i nadležnim ministrima.

Lider opozicije Entoni Olbaniz doveo je, međutim, u pitanje Morisonovu politiku, rekavši da mora da se razgovara o novoj nacionalnoj strategiji za prevenciju katastrofa i adekvatno finansiranje hitnih službi.

Na pitanje o toj inicijativi, Morison je rekao: „Mogli bismo to malo da poguramo“.

(Tanjug)