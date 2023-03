MUP CG: Skoro 1.500 birača više nego u prvom krugu

PODGORICA – Broj birača u drugom krugu predsedničkih izbora u Crnoj Gori biće veći za 1.445 u odnosu na prvi krug, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

U biračkom spisku Crne Gore, prema kojem su održani izbori 19. marta, bilo je 542.154 birača, dok ih je po ažuriranim podacima 543.599, prenosi portal RTCG.

„Uvid u birački spisak, birač može ostvariti lično, na šalterima područnih jedinica i filijala za upravne poslove, državljanstvo i strance ovog Ministarstva, svakim radnim danom (od ponedeljka do petka) u terminu od 08 do 14 časova, uz važeću ličnu kartu ili putnu ispravu (pasoš), osim u Područnoj jedinici za upravne poslove, državljanstvo i strance Podgorica, gde se uvid u birački spisak, na prethodno naveden način može ostvariti u periodu od 08 do 17 časova“, istakli su iz MUP-a.

Prilikom neposrednog uvida, birač može zatražiti promenu podataka upisanih u birački spisak.

Drugi krug predsedničkih izbora u Crnoj Gori biće održan 2. aprila

(Tanjug)

