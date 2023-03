MUP: U Crnoj Gori zbrinuto 8.000 ljudi iz Ukrajine

PODGORICA – Crna Gora je na Zapadnom Balkanu domaćin najvećeg broja izbeglica iz Ukrajine, podaci su Međunarodne organizacije za migracije.

U MUP-u kažu da je zbrinuto 8.000 ljudi iz Ukrajine, prenosi RTCG.

Kako je rekla Danijela Šuster iz MUP-a, Crna Gora je prva zemlja u regionu koja je pružila blagovremeni odgovor na masovni priliv ovih lica.

„Imajući u vidu da ukrajinska kriza još traje, Vlada je donela odluku kojom se produžava Odluka o odobravanju privremene zaštite osobama iz Ukrajine na još jednu godinu, to jest do marta 2024. godine. To znači da imaju pravo na boravak, privremeni smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, spajanje porodice i ispravu“, pojasnila je Šuster.

(Tanjug)

