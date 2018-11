Na Dan zahvalnosti Tramp se zahvalio – sebi

Obeležavanje američkog praznika Dana zahvalnosti je završeno, a predsednik Donald Tramp vratio se svom omiljenom načinu komuniciranja sa javnošću – tvitovanju, i u jednoj od poruka po prvi put je izrazio zahvalnost – samom sebi.

„Tako je sjajno što cene goriva padaju (hvala predsedniče T). Dodajte to, što je poput velikog smanjenja poreza, našim ostalim dobrim ekonomskim vestima. Inflacija oborena (je l‘ čujete to vi u Fed (Federalne rezerve))!“, poručio je Tramp na Tviteru.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018

U drugom tvitu o migrantima iz Centralne Amerike koji se kreću ka američkoj granici, Tramp je kazao da bi bilo „veoma PAMETNO kada bi Meksiko zaustavio karavane mnogo pre nego što stignu do južne granice SAD ili kada ih zemlje porekla ne bi puštale“.

Would be very SMART if Mexico would stop the Caravans long before they get to our Southern Border, or if originating countries would not let them form (it is a way they get certain people out of their country and dump in U.S. No longer). Dems created this problem. No crossings! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018

„Demokrate su stvorile ovaj problem. Nema prelaska!“, napisao je Tramp.

Američki predsednik je na Tviteru prokomentarisao i proteste u Parizu izazvane odlukom francuske vlade da poveća takse na gorivo.

The large and violent French protests don’t take into account how badly the United States has been treated on Trade by the European Union or on fair and reasonable payments for our GREAT military protection. Both of these topics must be remedied soon. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018

„Veliki i nasilni francuski protesti ne uzimaju u obzir to koliko se Evropska unija loše odnosi prema SAD kada je u pitanju trgovina ili kada su u pitanju poštene i razumne uplate na ime naše VELIKE vojne zaštite. Obe te teme moraju uskoro da se isprave“, naveo je Tramp.

