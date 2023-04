Načelnik Generalštaba vojske SAD: Pobeda Ukrajine malo verovatna ove godine

VAŠINGTON – Načelnik Generalštaba vojske SAD Mark Mili ocenio je da je malo verovatno da će Ukrajina ove godine proterati sve ruske snage sa svoje teritorije.

„Mislim da to neće biti urađeno u bliskoj budućnosti ove godine“, rekao je Mili u intervjuu za Defense One.

Podsećajući da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski mnogo puta izjavljivao da je cilj Ukrajine da izbaci sve ruske snage iz Ukrajine, Mili je istakao da je to „veoma, veoma težak vojni zadatak“.

„Ne kažem da se to ne može učiniti. Samo kažem da je to veoma težak zadatak. Ali to je njihov cilj. Oni na to svakako imaju pravo, to je njihova država“, rekao je načelnik američkog generaštaba.

(Tanjug)

