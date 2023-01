Načelnik Uprave KS tvrdi da su i državljani Srbije pravili incidente pre svih

SARAJEVO – Tri dana od incidenta u okviru turnira za juniore u malom fudbalu u Sarajevu, kada je jedan roditelj iz Beograda izboden nožem, dok je na utakmici grupa učenika iz Splita skandirala „ubij Srbina“, načelnik Sektora uniformisane policije kantonalne Uprave policije Džafer Hrvat tvrdi da je pre ovog bilo incidenata koje su navodno izazvali državljani Srbije.

„Mi smo u dokumentovanju ovog incidenta došli do informacija da je bilo još incidenata koji su prethodili tome koji su pravili državljani Srbije koji su bili učesnici turnira, ali nama to nije prijavljeno, dakle naknadno smo došli do te informacije“, rekao je Hrvat sinoć u emisiji Polis TV Sarajevo.

Hrvat je rekao da je njima prijavljen samo incident koji se dogodio na Ilidži na šta je odreagovano i uhapšeno 10 osoba.

On je rekao i da ima informacije koje, kako je kazao, u interesu istrage ne može da podeli sa javnošću.

„Jeste zabrinjavajuće da je zbunjena javnost zato što se u startu plasiraju jednostavne informacije koje imaju možda različite motive. Da se dvostrana priča čuje na početku i da se ima strpljenja da se ona čuje, onda bi slika bila sasvim drugačija“, kaže Hrvat.

O tvrdnji Hrvata da su državljani Srbije prethodno pravili incidente u okviru turnira do sada niko nije govorio niti je bilo bilo kakvog saopštenja pre, a ni posle ničim izazvanog napada sarajevskih huligana na roditelje iz Beograda, čija su deca učestvovala na turniru.

(Tanjug)

