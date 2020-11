Nagrada od milion dolara za dokaze o krađi glasova

Den Patrik, zamenik guvernera Teksasa, koji je i poznati TV voditelj, ponudio je nagradu od milion dolara za ljude koji dostave dokaze o krađi na američkim predsedničkim izborima.

President @realDonaldTrump’s @POTUS pursuit of voter fraud is not only essential to determine the outcome of this election, it is essential to maintain our democracy and restore faith in future elections. Here’s my statement: https://t.co/7pUPJWsd3M#txlege

— Dan Patrick (@DanPatrick) November 10, 2020