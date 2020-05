Najki u kampanji protiv rasizma: Ne radi to

VAŠINGTON – Američki proizvođač patika Najki pokrenuo je kampanjom protiv rasizma pod sloganom „Ne radi to“ („Don“t do it“), što je izmenjenom verzijom slavnog slogana kompanije „Uradi to“ (Just do it), dok se protesti zbog policijske brutalnosti šire Amerikom.

„Ovog puta – ne radi to… Ne pretvarajte se da ne postoji problem u Americi“, poručio je američki gigant sportske opreme u videu koji je postavljen na Tviteru.

(Tanjug)

