Najmlađi milijarder na svetu – istovremeno i model

OSLO – Gustav Magnar Vice je, prema magazinu „Forbs“, najmlađi milijarder na svetu, sa pocenjenom imovinom od tri milijarde evra koju je nasledio od svog oca, osnivača kompanije SalMar, jednog od najvećih snabdevača lososa.

On je, takođe, maneken i ima psa, koji surfuje sa njim.

Vice poseduje gotovo polovinu SalMar ASA kompanije, jednog od najvećeg proizvođača ružičastog lososa. Otac mu je predao udeo u toj kompaniji 2013. godine, piše „Tajm“.

Istovremeno, Gustav Magnar je model koji ima 64.000 pratilaca na Instagramu. Na fotografijama koje postavlja, vide se njegove tetovaže, a snimljene su na egzotičnim lokacijama, zajedno sa njegovim profesionalnim fotografijama.

Njegov pas se, takođe, redovno pojavljuje na fotografijama.

Prošle godine on je investirao u regionalnu društevnu mrežu Gobi, konkurentu Snepčetu i Kej Butler, koji pomože Erbnb domaćinima za održavanje prostora za iznajmljivanje.

On nije zainteresovan za najviše pozicje u SalMaru jer, kako je izjavio za list „Dagbladet“, ne možete samo da tražite da budete šef tako velike organizacije.

„Treba da odgovarate položaju. Ako postoje alternative, najbolji čovek ili žena moraju da dobiju posao. Toliko toga je u igri: vrednosti, poslovi, ključni faktori“, rekao je Gustav Magnar.

On za sebe kaže da je običan mladić i priznaje da su njegovi roditelji zažalili jer su mu prepustili kontrolu nad SalMarom kada je imao samo 19 godina

„Oni su uvereni da je trebalo bolje da razmisle“, rekao je Gustav Magnar.

„To je verovatno zbog toga što su me gurnuli pred reflektore javnosti. Bilo je to jako čudno u početku. Malo vas čini nervoznim ono što ljudi misle“, dodao je on.

(Tanjug)