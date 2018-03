Najomraženiji čovek Amerike u suzama dočekao presudu od 7 godina zatvora

Martin Škrelji poznat je kao „najomrženiji čovek Amerike“ jer je nekontrolisano povećao cenu leka protiv AIDS-a, a u petak je osuđen na sedam godina zatvora na njujorškom sudu.

Martin Shkreli, who gained notoriety for inflating the price of a life-saving drug, is sentenced to seven years in prison for defrauding investors https://t.co/K44eKChl8o pic.twitter.com/QNZ3Ijb5J4

