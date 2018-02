Najstrašniji let u mom životu: Putnici uživo gledali havariju iznad okeana (foto, video)

Putnici aviona Boing 777 američke kompanije „Junajted erlajns“ koji je leteo iz San Franciska za Honolulu, objavili su fotografije i snimke motora aviona koji se pokvario iznad okeana.

Uprkos strašnim snimcima, posada je uspela uspešno da prizemlji avion i niko nije povređen.

that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q

​Kompanija je saopštila da je motor izgubio aerodinamičnu oplatu, ali uzrok incidenta još nije otkriven.

„Najstrašniji let u mom životu“, napisala je putnica Marija Falaši na svom nalogu na Tviteru.

Scariest flight of my life #ua1175 pic.twitter.com/hjCvrJ9VwV

for those fellow flight enthusiasts wanting to see more detail #ua1175 pic.twitter.com/SvADgjWgIK

— Erik Haddad (@erikhaddad) February 14, 2018