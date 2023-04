Najžešće borbe u oblasti Bahmuta, Kijev optužio Rusiju za eksploziju u Zaporožju

KIJEV – Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba poručio je da će pravi mir doći tek kad Kijev povrati teritorije koje su pod ruskom okupacijom.

Kako je istakao, svi ukrajinski gradovi i Krim moraju i biće ponovo deo Ukrajine, a pravi mir će doći kad zemlja povrati svoje granice, prenosi Rojters.

„Nema razlike između bilo kojeg ukrajinskog grada, svi oni moraju i biće ponovo Ukrajina“, rekao je Kuleba, obraćajući se putem video-veze učesnicima crnomorske bezbednosne konferencije u Bukureštu.

GENERALŠTAB ORUŽANIH snaga Ukrajine saopštio je jutros da se najžešće borbe sa ruskim snagama nastavljaju u oblasti Bahmuta, gde Rusi pokušavaju da preuzmu punu kontrolu nad gradom i granatiraju pojedina naselja.

Ruske trupe vode ofanzivne operacije na četiri pravca – na pravcu Limana, Bahmuta, Avdijevke i Marinke, prenosi Unian.

Ruske snage su tokom proteklog dana izvele više od 45 napada na ta četiri pravca, navodi ukrajinski generalštab.

KIJEV TVRDI da je ruska mina eksplodirala u blizini kontrolne sobe NE Zaporožje, najvećeg nuklearnog postrojenja u Evropi, koju su okupirale ruske snage u martu 2022. godine.

Energoatom je u svom saopštenju naveo da je ruska mina eksplodirala u blizini kontrolne sobe četvrtog bloka NE Zaporožje, prenosi Gardijan.

Prema izvorima, eksplozija je ođeknula u blizini postrojenja četvrtog agregata,a zvuke eksplozije čuli su ukrajinski radnici koji su nastavili da rade u postrojenju, dok su Rusi pokušali da „smire” radnike i brzo prikriju tragove kako to ne bi videli stručnjaci IAEA.

POLJSKA JE skeptična prema pokušajima Francuske da organizuju razgovore Kijeva i Moskve, izjavio je danas poljski ministarspoljnih poslova Zbignjev Rau.

„Skeptični smo prema francuskim inicijativama koje bi dovele do nekog oblika razgovora između Rusije i Ukrajine“, rekao je Rau u obraćanju parlamentu, prenosi Rojters.

On je naglasio da Varšava „ne vidi nikakve znake da je Rusija spremna da revidira svoju politiku teritorijalnih osvajanja“ kao i da mogući rezultat takvih razgovora ne mogu biti posebne garancije za Rusiju, osim poštovanja normi međunarodnog prava.

ŠVAJCARSKA ĆE Ukrajini staviti na raspolaganje dodatnih 1,5 milijardi švajcarskih franaka do 2028. godine, saopštio je ministar spoljnih poslova Ignacio Kasis na konferenciji u Vašingtonu.

Zajedno sa 300 miliona švajcarskih franaka predviđenih za 2023-2024, ovo povećava ukupan iznos koji će Švajcarska obezbediti Kijevu do 2028. na 1,8 milijardi franaka.

Bern je već odvojeno namenio 1,03 milijarde franaka kao pomoć za oko 75.000 Ukrajinaca koji su potražili utočište u Švajcarskoj, prenosi Rojters.

LIDERKA FRANCUSKOG Narodnog pokreta Marin Le Pen upozorila je da će, ukoliko Rusija pobedi, to biti katastrofa, ali da će, ako pobedi Ukrajina, početi Treći svetski rat.

Le Pen je u intervjuu za grupu medija, među kojima je i španski El Pais, rekla da kada država poput Rusije napada drugu državu i preti njenom suverenitetu, ne postoji mogućnost distanciranja i mora da se zauzme stav.

„Ako Rusija dobije rat, to je katastrofalno jer će sve zemlje s teritorijalnim sukobom misliti da ga mogu da ga reše oružjem. Ako Ukrajina pobedi, to će značiti da je NATO ušao u rat, jer sam uverena da Ukrajina, bez pomoći NATO, ne može vojno da pobedi Rusiju. A to znači da je Treći svetski rat počeo. Ako nastavimo da dostavljamo oružje Ukrajini, kao sada, suočavamo se sa novim 100-godišnjim ratom, što je, s obzirom na ljudske gubitke, užasno“, rekla je ona.

RUSKA FEDERALNA služba bezbednosti (FSB) i Istražni odbor utvrdili su da je 36-godišnji Ukrajinac, član terorističke grupe, bio saučesnik Darije Trepove u terorističkom napadu na kafić u Sankt Peterburgu u kojem je ubijen vojni izveštač i bloger Vladlen Tatarski, rečeno je agenciji TAS S u FSB-u.

„Ustanovljeno je da je ubistvo Fomina (Maksima, pravo ime Tatarskog) isplanirao zajedno s D.Trepovom član ukrajinske saboterske i terorističke grupe, ukrajinski državljanin Jurij Denisov, rođen 1987, koji je, koristeći servis brze dostave, putem posrednika, njoj predao eksplozivnu napravu u Moskvi, skrivenu u gipsanoj bisti blogera“, naveo je FSB.

Ruske vlasti tragaju za Denisovim i u toku je procedura njegovog stavljanja na međunarodnu poternicu.

RUSKI PREDSEDNIK Vladimir Putin lično je odobrio hapšenje američkog novinara Evana Gerškoviča pod optužbom za špijunažu, rekli su izvori Blumbergu.

Izvori su saopštili da odobrenje ruskog predsednika za hapšenje navodno pokazuje „rastući uticaj tvrdolinijaša Kremlja“, koji se zalažu za intenziviranje sukoba Moskve s Vašingtonom.

Gerškovič je prvi novinar jedne američke novinske kuće koji je uhapšen zbog navodne špijunaže u Rusiji od Hladnog rata i mogao bi da se suoči s kaznom do 20 godina zatvora ako bude proglašen krivim.

SVETSKA BANKA je saopštila da će finansirati 200 miliona dolara za pomoć u popravljanju ukrajinske energetske i grejne infrastrukture, a da će partneri i drugi obezbediti još 300 miliona dolara kako se projekat širi.

Donacija od 200 miliona dolara biće iskorišćena za hitne popravke ukrajinskih tranzicionih transformatora, mobilnih toplotnih kotlova i druge kritične opreme za hitne slučajeve, navodi se u saopštenju Svetske banke, prenosi Rojters.

Svetska banka je do sada izdvojila više od 23 milijarde dolara za hitnu finansijsku pomoć Ukrajini, uključujući obaveze i obećanja donatora.

(Tanjug)

