Naručili likvidaciju: Najmoćniji narko-kartel ucenio glavu – policijskog psa (video)

Kolumbijski policijski pas Sombra (Senka), ženka koja je tokom službe otkrila rekordnu količinu droge, dobila je premeštaj zbog bezbednosti.

Obaveštajni izvori navode da je narko-kartel Urabenjos ucenio Sombrinu glavu na 70.000 dolara pošto je otkrila 10 tona njihovog kokaina, preneo je Bi-Bi-Si.

THEDOG" EL SOMBRA (Shadow)" found almost 10 tonnes of a gang's cocaine and helped bring about the arrest of 245 suspects dog in COLOMBIA which has sniffed out a record amount of drugs in her career with the COUNTER NARCOTICS POLICE force has been moved to ensure her safety. pic.twitter.com/wziVOCXOf3

