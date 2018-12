„Ne ulazite u sukob sa Putinom, uvek će vas ‘potopiti'“

Ulaziti u sukob sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom je neverovatno teško: on svojim argumentima može momentalno da „potopi“ sagovornika koji greši, rekao je portparol šefa ruske države Dmitrij Peskov na sastanku sa studentima ruskog univerziteta MGIMO.

„Što se tiče stručnog znanja, on (Putin) je ispred svih. Neverovatno je teško ući u diskusiju s njim. Prostim jezikom — on momentalno gazi sagovornika, i to radi apsolutno argumentovano“, rekao je Peskov.

Govoreći o svom radu, predstavnik Kremlja je saopštio da se za praćenje različitih nijansi on konsultuje sa ekspertima, uključujući saradnike predsedničke administracije. Prema njegovim rečima, da sve informacije drži u glavi „ne može nijedan čovek, verovatno, osim Putina“. Peskov je priznao da se često o različitim pitanjima savetuje sa Putinom.

On smatra da bi Putin mogao lako da se snađe i bez portparola.

„On toliko često razgovara sa medijima i sa ljudima, predstavnicima različitih profesija, da odlično sam prenosi svoje misli slušaocima“, objasnio je predstavnik Kremlja.

Međutim, ipak je potreban čovek da operativno radi sa informacijama, naveo je on.

Peskov je uporedio svoj rad sa radom deminera.

„Najopasnije je iskriviti predsednikove reči, iskriviti smisao donetih odluka. Čini mi se da ja to ne radim“, priznao je portparol.

