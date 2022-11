Ne verujem da ce doci do sastanka s Kurtijem, ja sam spreman

PARIZ – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Parizu da ne veruje da će doći do sastanka između njega i Aljbina Kurtija, ali da je uvek spreman za to.

Na pitanje novinara da li je predsednik Francuske Makron imao neki predlog za izlazak iz ove situacije na KiM i neki predlog rešenja posle izlaska Srba iz institucija, da li smo bliži formiranju ZSO pošto Kurti najavljuje mogućnost susreta sa vama i da li postoji takva mogućnost, Vučić je rekao:

„Postojala je, uvek sam spreman, ali ne verujem da će ga biti. Razgovarao sam sa Makronom o mnogo toga, Srbi su jasno napisali u svom zvaničnom saopštenju šta su uslovi za povratak u institucije“, rekao je Vučić.

Na pitanje da li je, ipak, optimističniji posle sastanka sa Makronom, kaže da nikada nije optimističan, ali da je imao vrlo dobar sastanak, iz ugla bilateralnih i drugih odnosa.

„I rekao sam da ne mogu o svemu da govorim, a što se odnosa sa Prištinom tiče, ne postoji razlog zbog kojeg bi bio optimističan. Doneo sam danas i dokumenta i oko tablica o kojima pričamo i pokazao sam i Makronu – evo izvoli, je l ovde piše ‘KS slash (crtica) RKS. Piše, samo to tražim, ali oni neće to da daju jer su to ukinuli jednostranom odlukom 2020. godine. Zato što su to statusno neutralne tablice, samo tražimo ono što piše, samo da nam niko ne izmišlja ono što ne piše“, poručio je Vučić.

Na pitanje šta mu je još rekao Makron, dodao je:

Još mnogo toga, nije uvek sve za javnost“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.