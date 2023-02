Nebenzja: Zapad koristi Minske sporazume da naoruža Kijev za rat protiv Rusije

NJUJORK 17. februara (Tanjug) – Zapadne zemlje koriste sporazume iz Minska da pripreme Kijev za rat protiv Rusije u sopstvenim geopolitičkim interesima, izjavio je danas stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja, prenosi TAŠ.

„Zamolio bih naše bivše zapadne partnere, koji će po navici da izgovaraju mantre da je Rusija kriva za sve, da dignu pogled sa svojih papira i odgovore na jednostavno pitanje. Kako to da se to ponavlja iz godine u godinu da podržavate protokole iz Minska, potpisujete dokumente sa nama, dok ste istovremeno držali kamen iza leđa i smatrali proces iz Minska samo dimnom zavesom da ponovo naoružate kijevski režim i pripremite ga za rat protiv Rusije zarad sopstvenog geopolitičkog interesa“, rekao je on na sastanku Saveta bezbednosti UN.

Sastanak je inicirala Rusija povodom godišnjice Minskih sporazuma.

(Tanjug)

