Neće biti pritiska na RS, Bajdenu potrebna pomoć SRB za KiM

LONDON – Timoti Les sa Univerziteta Kembridž smatra da bi poruke bivših i aktuelnih zvaničnika SAD vezane za buduću politiku SAD prema regionu i Srbiji, a koje su se čule prethodnih dana, Srbi mogli da shvate kao preteće, ali veruje da su one, kako kaže, ograničenog kapaciteta

„Sbija ne treba da brine da će biti ultimatima koji bi ih primoravao da priznaju KiM kako bi sačuvali Republiku Srpsku“, poručuje Les.

Les, naime ističe da će novoizabrani američki predsednik Džozef Bajden ‘gurati političku i ekonomsku integraciju regiona kao jedinu održivu političku opciju koju ima na raspolaganju, a da su godišnjica Dejtona i sednica Komiteta za spoljne poslove Predstavničkog doma SAD iskorišćene za nalet izjava i političkih predloga liberalnih američkih komentatora ‘obasipanih’ samopouzdanjem nakon Bajdenove pobede,o sudbini KiM i Dejtonskog sporazuma.

Na pitanje kako tumačiti Bajdenovu izjavu da je Dejton doneo mir u BiH, ali da posao u toj zemlji još nije završen, kao i da li takva izjava ugrožavaopstanak Republike Srpske, Les za Tanjug kaže da je reč o ponavljaju već postoječeg stava Bajdena o tome da SAD nisu završili svoj posao u BiH, što jei nesporna istina jer jer Klintonova administracija želela da BiH bude funkcionalna, multietnička država i članica EU i NATO, a u tome nisu uspeli.

„Sve što će Bajden uraditi je da spreči raspad BiH, što nije ništa novo, dok će se njegova administracija baviti neuspehom američku politike u toj zemlji“,smatra Les i dodaje da ne veruje da će Bajdenova administracija u narednom period vršiti pritisak za promenu ustava u BiH jer je SAD potrebna pomoć Srbije u rešavanju statusa Kosova.

. „Ako Bajdenova administracija ponovo otvori bosansko pitanje, ona će to uraditi samo ako je konačni status KiM rešen, što znači da se to neće dogoditi u narednih četiri godine ako Bajden odbaci podelu KiM kao opciju za komprimis“, tvrdi Les i dodaje da je slučaju, dane bude rešenja za status KiM, takođe malo verovatno da će doći I do značajnije intervencije u BiH.

Kontraproduktivno bi bilo pretiti Srbima u BiH, kaže opn, jer će to dovesti do krize u Republici Srpskoj, rasplamsavanje nacionalizma u Srbiji, ali suziti prostor predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za postizanje kompromisa oko KiM. .

Ako Bajdenova administracija, objašnjava Les, želi da promeni ustav BiH, onda će to morati da radi sa lokalnim akterima, uključujući Srbe I Hrvate koji inače imaju pravo veta na bilo koji predlog.

„Oni neće prihvatiti ništa što će oslabiti njihovu autonomiju, a razumno je i predviđanje da će bilo koji pokušaj za centralizaciju BiH propasti imajući u vidu razgovore u Butmiru iz 2009.“, objašnjva Les i dodaje da je Hrvatska takođe bitan za očuvanje Dejtona.

Sa geopolitičkog ugla Les takođe ne vidi direktnu pretnju po status Republike Srpske i kaže da ovo nisu rane 2000-te kada je NATO imao na hiljade trupa u BIH i kada je kancelarija visokog predstavnika imala dilkktatorska ovlašćenja.

On naglašava da Bošnjaci ne mogu da ukinu Srpsku niti zakonski, niti politički, a akobi ikada pretili u fizičkom smislu onda bi se sukobili sa Srbijom, a verovatno I sa drugima.

„Bošnjaci takođe nemaju moć da sruše Republiku Srpsku jer jednostavno nemaju narod koji živi tamo“, kaže Les I dodaje da nije niti u interesu Bajdenove administracije da uznemirava Srbe u BiH bar za sada.

Dakle, tvrdi Les, najgori scenario iz perspektive bosanskih Srba je dalekosežna autonomija u nacionalno ujedinjenoj BiH u kojoj će Bošnjaci nastaviti da pokušavaju centralizaciju.

Na pitanje da li će Republika Srpska biti iskorišćena kao ucena za rešavanje pitanja KiM, Les kaže da je SAD uvek razdvajao ova dva pitanja, tako da je teško za očekivati da će Bajdenova administracija predložiti bilo šta što će povezati Srpsku I Kosovo.

„Sbija ne treba da brine da će biti ultimatima koji bi ih primoravao da priznaju KiM kako bi sačuvali Republiku Srpsku“, objašnjava Les I dodaje da je reč u suprotnoj tendenciji u kojoj Srbi povezuju Srpsku I Kosovo, a posebno to što bosanski Srbi vide priliku za razmenu teritorija između Sprske I Kosova.

Međutim, dodaje on, Vučić ne veruje u to jer on zna da su SAD protiv raspada BiH.

„Potrebna mu je pomoć Vašingtona da bi se spasilo što se može spasiti od debakla sa Kosovom. Čini se da on više voli „mađarsku“ strategiju za reintegraciju Republike Srpske u Srbiji preko zajedničnog državljanstva I ekonomske I kulturne integracije, što bi bilo kvazi rešenja za nacionalno pitanje koje izbegava rizik od američkog kažnjavanja“, zaključuje Les.

Les smatra da će Bajdenova politika neizbežno biti kompromis između onoga što žele da urade I onoga što mogu da urade, imajući u vidu političku realnost na terenu, ali i odbijanje Vašingtona da se previše udubi po pitanju Balkana zbog važnijih spoljnopolitičkih izazova.

(Tanjug)

