Nehamer: NATO zemlje u EU stitice i Austriju

BEČ – Austrijski kancelar Karl Nehamer kaže da je na prošlom Samitu EU u Parizu obećano da će države članice Unije koje su deo NATO alijanse, štititi i one članice koje nisu deo vojnog saveza, kao što je Austrija, ako budu napadnute.

„Jasnoća sa kojom je to rečeno je bila zapanjujuća. One države EU, koje su istovremeno članice NATO, su jasno stavile do znanja da će neutralne i zemlje koje nisu deo nijednog saveza, zbog obaveze pružanja pomoći biti indirektno zaštićene od NATO. To važi kao upozorenje Moskvi, koja preti Finskoj. Austrija profitira od toga „, podvukao je Nemaher u intervjuu za dnevnik „Standard“.

Rat u Ukrajini, dodao je, je dramatično pokazao koliko je važna zajednička spoljna i bezbednosna politika, i šta to znači za odbrambenu politiku.

Sada, smatra Nehamer, je bitno da se ojača interoperabilnost nacionalnih bezbednosnih snaga.

„Ono čega neće biti je vojska EU. Trenutno nema takvih težnji, nigde „, podvukao je on.

Kancelar je kazao da je ono što se primećuje u vezi ukrajinskog konflikta da Nemačka i Francuska imaju važnu ulogu.

Rekao je da je konflikt u Ukrajini veoma opasan, jer može prerasti u Svetski rat, te zbog toga Evropa, kao i SAD reaguju samo „civilno“ na vojni sukob, te NATO i SAD ne preduzimaju vojne mere.

Nehamer je podsetio da je dinamika rata često iracionalna, dodajući da je Prvi svetski rat pravi primer za to.

„Nakon objave rata Habsburške monarhije Kraljevini Srbiji to je, zbog obaveza saveznika, vodilo ka stravičnom Prvom svetskom ratu. I to se sve razvilo veoma brzo“, naglasio je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.