Nekolicina međunarodnih partnera godinama radi zajednički sa Đukanovićem

PODGORICA – Predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić izjavio je da i ako predsednik države Milo Đukanović bude istrajao na kidanju svake komunikacije sa parlamentarnom većinom, to neće zaustaviti izbor nove vlade, te da je priključenje Crne Gore inicijativi Otvoreni Balkan pitanje za aktuelnog premijera Dritana Abazovića.

Mandić je u intervjuu podgoričkim Vijestima rekao da Demokratski front snažno podržava Otvoreni Balkan, jer sve relevantne analize govore da je ta asocijacija u interesu građana Crne Gore i da od nje mogu svi samo da dobiju, a da niko ništa ne može da izgubi.

O izmenjenom Zakonu o predsedniku, Mandić kaže da su one ustavne i da je za usvajanje tog zakona postojao važan državni razlog na koji je Skupština imala ne samo pravo nego i dužnost.

”Dakle, uradili smo samo ono što bi uradio svaki parlament država članica EU i Saveta Evrope”, rekao je Mandić.

Komentarišući izjavu evropskog poslanika Vladimira Bilčika da nema napretka ka EU sa “snagama bliskim Moskvi”, Mandić je ocenio da se radi o kampanji koja se vodi već duži vremenski period od “nekolicine međunarodnih činovnika” koji su godinama zajednički radili sa Đukanovićem.

”Zar nije prirodno i politički korektno da neki od tih čudnih gostiju koji posećuju našu kuću nijednom nisu izrazili želju za razgovorom sa političkim predstavnicima trećine građana Crne Gore?”, upitao je Mandić.

On nije želeo da iznosi detalje o budućoj vladi, poručujući da će javnost uskoro biti obaveštena.

Na pitanje da li će parlamentarna većina automatski iskoristiti mogućnost i predložiti mandatara, Mandić ističe da potpisivanjem izmena i dopuna Zakona o predsedniku, stvoreni neophodni uslovi da se otpočne s primenom tog zakona.

„Zakon vraća mogućnost konsultacija predsednika države s parlamentarnim strankama i davanje mandata onome pojedincu koji ima podršku većine da sastavi vladu. Takođe, Zakon ima i jedan član koji omogućava da se ta procedura imenovanja mandatara može završiti i ako predsednik postupi kao i prošli put i prekrši Ustav time što nikom neće poveriti mandat. Dakle, mi ćemo u potpunosti poštovati red poteza koje predviđa zakon i pozivamo predsjednika Crne Gore da i on uradi ono na šta ga obavezuju Ustav i ovaj zakon. Ako on bude istrajao na kidanju svake komunikacije sa parlamentarnom većinom to neće zaustaviti primenu zakona i izbor nove vlade“, izričit je Mandić.

Upitan da li lider Demosa Miodrag Lekić ostaje kandidat za mandatara, Mandić odgovara potvrdno.

„Naravno. Mandatar Miodrag Lekić je rešenje do kojeg smo zajednički došli u dogovoru parlamentarne većine. …“, ističe Mandić.

Na pitanje da li su u DF-u svesni odgovornosti koju nosi primena zakona koji osporava Savet Evrope, Mandić odgovara pitanjem:“Šta smo to mi loše uradili da bi bilo ko nama držao lekciju“.

„Uradili smo samo ono što bi uradio svaki parlament država članica EU i Saveta Evrope. Pretpostavili smo da se sa našim postupkom neće složiti onaj pojedinac koji je želeo da izvuče političku korist iz nepoštovanja Ustava, ali su nas iznenadili stavovi pojedinih međunarodnih činovnika. Oni su iskazali solidarnost sa Đukanovićevim nepoštovanjem Ustava i tako otvorili krupno pitanje – da li za Crnu Goru važe ista pravila kao i za druge evropske demokratske države“, ističe Mandić.

Tvrdi da je Zakon izglasan u Skupštini i koji je ukazom proglasio predsednik Crne Gore u potpunosti legitiman.

„Taj zakon je usklađen s Ustavom Crne Gore i predstavlja detaljniju razradu člana Ustava o davanju mandata za izbor nove vlade, a koga ranije nije želeo da poštuje predsednik Crne Gore“, ističe Mandić i dodaje da što se tiče odnosa međunarodnih partnera ne misli da će neko prekidati odnose s Crnom Gorom, a o toj međunarodnoj poziciji će, kaže, više reći nova vlada kada bude izabrana. „Ne bi me iznenadilo da u budućim ocjenam ta nova vlada bude više hvaljena od svih onih koje su ranije sastavljali baš ti međunarodni faktori“, ističe, između ostalog, Mandić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.