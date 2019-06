Nekoliko zemalja G20 bliže američkom stavu o klimi

Tri ili četiri članice G20 mogle bi da se nadju u iskušenju da se pridruže poziciji SAD po pitanju klime i tako oslabe zalaganja za odbranu Pariskog sporazuma o klimi, saopštila je danas Jelisejska palata.

Navedeno je da je klima „najteža tema“ danas otvorenog samita. Kako se navodi, Amerikanci u razgovorima nastupaju veoma tvrdo da bi „pokušali da privuku druge zemlje i oslabe jezik završne izjave“, planirane za sutra.

Zbog toga nije sigurno da će 19 od 20 zemalja G20 podržati Pariski sporazum iz 2015. Predsednik Donald Tramp je 2017. povukao potpis SAD s tog sporazuma.

„To više neće biti 19 plus jedan nego 18 plus dva ili 17 plus 3, što bi za nas bilo neprihvatljivo“, navodi se u saopštenju francuskog predsedništva. Takav stav dele evropske članice G20 i Kanada, saglasne da treba „snažno reći da se ne može prihvatiti tekst koji bi umanjio postignuto na prethodna dva samita G20 i oslabio Pariski sporazum“.

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je u sredu u Tokiju da Francuska povlači „crvenu liniju“ po pitanju klime i da neće potpisati završnu izjavu samita ako u njoj ne bude zastupljena „klimatska ambicija“.

Medju onima koji bi mogli da pridju Vašingtonu je Brazil, čiji ekstremno desničarski predsednik Žair Bolsonaro odbacuje evropske kritike svog delovanja po pitanju životne sredine. „Brazil treba poštovati. Nećemo pristati da budemo tretirani kao u prošlosti“, rekao je on juče.

Navodi se i da su Turska i Saudijska Arabija „pod pritiskom“ SAD.

