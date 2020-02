Nemačka i Austrija odbijaju predlog za budžet EU

BERLIN – Nemačka i Austrija odbijaju aktuelni predlog budućeg budžeta EU i smatraju da, posle istupanja Velike Britanije iz članstva Unije, treba sprovesti reforme koje bi EU učinile konkurentnijom i delotvornijom, istakli su danas u Berlinu nemačka kancelarka Angela Merkel i njen austrijski kolega Sebastijan Kurc.

Merkelova je, na zajedničkoj konferenciji za štampu, upitana da li može zamisliti, u sklopu procesa reforme Unije i promenu sporazuma, kazala da može zamisliti da će biti promene sporazuma tamo gde to bude potrebno.

„Nakon Bregzita moramo da jačamo našu konkurentnost, moramo brže delovati, ako želimo da budemo globalni igrač. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da EU želi da da veći geopolitički doprinos, a to je samo moguće ako budemo i ekonomski jaki. Ako za to bude potrebno menjati sporazum, onda smo na to spremni“, podvukla je ona.

Kurc je, rekavši da zastupa isti stav, naglasio da ga raduje što je pokrenut proces razmišljanja o budućnosti EU i što će on pod predsedavanjem Nemačke, u drugoj polovini ove godine, biti u fokusu.

„Gajimo veliku nadu da ćemo moći da dogovorimo kojim pravcem će se razvijati EU“, podvukao je on.

Glavna tema današnjeg razgovora dva kancelara bio je budžet EU, o kojem će biti reči i na vanrednom samitu 20. februara.

Merkelova i Kurc su istakli da su Austrija i Nemačka u istoj situaciji, odnosno da su takozvane neto-uplatnice, i da imaju isti stav.

„Smatram da je finansijski okvir EU za naredni period veliki izazov koji iziskuje kompromis“, podvukla je ona.

Rekla je da je za usvajanje budžeta potrebna saglasnost svih zemalja članice i da će Nemačka odbiti pristanak ako bude smatrala da njeni interesi nisu uzeti u obzir.

„Međutim, smatram da svi mi imamo interes da se usvoji budžet EU i sa takvim stavom ulazimo u pregovore, sa spremnošću na kompromis“, kazala je ona, dodajući da je važno i za šta će pare da se troše.

Kurc, koji je ranije u medijima pretio vetom, rekao je da Austrija smatra doprinos od 1,1 odsto BDP-a previsokim i da se nada novom predlogu.

Podvukao je da postoji usaglašenost oko tog pitanja među zemljama neto-uplatnicama.

Razlike između Austrije i Nemačke postoje po pitanju poreza EU na finansijske transakcije, to jest zvaničan Beč odbija predlog nemačkog ministra finansija Olafa Šolca.

„Žalimo što to Austrija ne podržava. Kada se javno govori o potrebi za porezu na finansijske transakcije onda ga svi pdoržavaju, ali da se konkretizuje onda je sve manje podržavaoca“, kazala je Merkel.

Kurc je podvukao da Austrija odbija aktuelni predlog ministra Šolca.

Takođe razlike postoje i oko obnavljanje misije EU „Sofija“.

Dok Nemačka podržava obnavljanje misije za sprečavanje ilegalne migracije preko mora, Kurc ističe da, iako Austrija nema more, ona je zemlja destinacije.

„Videli smo u prošlosti da spasilačke akcije na Mediteranu nisu zaustavile umiranje ljudi na moru, već su učinile atraktivnijim ovu rutu za ilegalnu migraciju. Naš cilj je da okončamo umiranje na moru, a to možem samo ako sprečimo da brodovi uopšte krenu na put“, poručio je Kurc.

Što se bilateralnih odnosa tiče, Kurc je istakao da je Nemačka Beču najvažniji sused i partner, pre svega ekonomski, sa kojim ima trgovinski obim u visini od 100 milijardi evra.

Takođe Nemačka, kako je dodao, važna je i po broju turista, jer 14 miliona Nemaca posećuje godišnje Austriju.

Isto tako je podvukao dobru saradnju dve zemlje na evropskom nivou.

(Tanjug)