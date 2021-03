Nemačka: Lašet obećao da će CDU povratiti poverenje birača

BERLIN – Armin Lašet, novi lider stranke nemačke kancelarke Angele Merkel, obećao je danas da će vratiti poverenje birača nakon nezadovoljstva zbog upravljanja pandemijom i skandala oko poslanika koji su se obogatili na ugovorima o nabavci maski.

Lašet, guverner najmnogoljudnije nemačke države Severne Rajne – Vestfalije, došao je na čelo Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u januaru, podsetio je AP.

On se nada da će naslediti Merkelovu na mestu kancelara, ali blok desnog centra kojim dominira CDU još nije doneo odluku o kandidatu za parlamentarne izbore, koji će biti održani 26. septembra.

„Greške u upravljanju pandemijom i pojedinne lične greške, sebičnost u našim redovima doveli su do toga da poverenje u pouzdanost i sposobnost Unije kao celine potone“, rekao je Lašet.

„Kažem danas: To ćemo promeniti, radićemo bolje. Za to ću preuzeti ličnu odgovornost“, istakao je on.

CDU se zalaže za model slobode, ali i društvene odgovornosti, naveo je Lašet.

„Mi smo bedem protiv politika vođenih ideologijom koje sežu u svaki deo života ljudi“, dodao je on.

(Tanjug)

