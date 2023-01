Nemačka podržala plan Norveške za sakupljanje ugljenika iz proizvodnje cementa

BREVIK – Nemački ministar ekonomije Robert Habek, stao je danas iza norveškog projekta za rešavanje emisije ugljenika putem njegovog prikupljanja i ponovnog korišćenja, koje sprovodi multinacionalna kompanija Hajdelberg Materijals.

Habekova poseta cementari Norcem u norveškom Breviku, predstavlja pomak u nemačkoj politici u vezi sa naporima za rešavanje emisija ugljenika, koje zagrevaju planetu, uz pomoć tehnologije sakupljanja, korišćenja i skladištenja ugljen-dioksida (ČUS), što bi potom bilo korišćeno u industrijskim procesima, preneo je Rojters.

Navodi se da su projekti u više navrata zaustavljani zbog troškova i protivljenja ekoloških aktivista, koji smatraju da kampanja hvatanja i skladištenja ugljenika može poslužiti kao način za produženje upotrebe fosilnih goriva.

Dodaje se da se raspoloženje u Nemačkoj promenilo zbog problema klimatskih promena, pa je fokus pomeren na bavljenje emisijama koje je najteže izbeći.

Agencija ističe kao primer proizvodnju cementa koja neizbežno emituje ugljen-dioksid, pa je njegovo hvatanje neophodno za ublažavanje zagađenja, a norveškim postrojenjem bilo bi „uhvaćeno“ 400.000 tona ugljen-dioksida, što je godišnja polovina njegovih emisija.

Kako se napominje, Norveška će obezbediti 85 odsto od 400 miliona evra troškova postrojenja za hvatanje ugljenika, koje treba da omogući skladištenje ugljen-dioksida ispod morskog dna u blizini nalazišta Brevik u periodu od oko dve godine.

„ČUS je ključna tehnologija za dekarbonizaciju našeg proizvoda i na kraju i naš sektor“, rekao je izvršni direktor Hajdelberg Materijalsa Dominik fon Ahten.

Ističe se da će pomenuta kompanija uložiti 1,5 milijardi evra u ČUS tehnologiji do 2030. godine, do kada Nemačka planira da smanji 65 odsto emisije ugljen-dioksida, s ciljem da je potpuno neutrališe do 2045.

(Tanjug)

