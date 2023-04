Nemačka: Praznine u vojsci ostaće sve do 2030. godine

BERLIN – Nemačka vojska ne može

da u potpunosti popuni postojeće praznine sve do 2030. godine, izjavio je ministar odbrane Boris Pistorijus.

„Svi znamo da postojeće praznine ne mogu biti u potpunosti popunjene do 2030… Biće potrebne godine. Svi su svesni toga“, rekao je Pistorijus u intervjuu za „Velt am zontag“, koji je danas objavljen.

Stručnjaci ocenjuju da je nemačka vojska – Bundesver – koja je već oslabljena zbog decenija nedovoljnog ulaganja nakon završetka Hladnog rata, sada u još gorem stanju nego pre godinu dana jer oružje i municija dati Ukrajini uglavnom još nisu zamenjeni, navodi Rojters.

Pistorijus je odbio da isporuči oružje Ukrajini iz zaliha Bundesvera preko najavljenih obaveza.

„Iskreno rečeno, kao i druge nacije, imamo ograničen inventar. Kao savezni ministar odbrane, ne mogu sve da poklonim“, rekao je on.

Pistorijus, koji je imenovan za ministra ranije ove godine, rekao je da je njegov najviši prioritet povećanje budžeta za odbranu da bi se dostigao cilj NATO-a od 2 odsto nacionalnog dohotka, sa trenutno oko 1,5 odsto.

„Ako se to pokrene do kraja ovog zasedanja parlamenta, bio bih zadovoljan“, rekao je on.

Pistorijus je dodao da Nemačka, takođe, planira pomorsku misiju u Indo-pacifičkom regionu naredne godine i da intenzivira svoje partnerstvo sa ključnim zemljama tog regiona, kao što su Japan, Australija, Indija, Indonezija, Južna Koreja i Singapur.

Prema njegovim rečima, sloboda kretanja evropskih plovila tamošnjim morima se „suviše osporava“, prenosi Rojters.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.