Nemački mediji o tvrdnjama Herša da su SAD sabotirale Severni tok

BERLIN – Posle tvrdnji istraživačkog novinara Simora Herša da su SAD odgovorne za eksplozije na gasovodu Severni tok, nemački mediji kritikuju što članak tog nagrađivanog novinara, zaslužnog za otkrivanje američkog masakra u Mi Laju tokom Vijetnamskog rata, počiva na izjavi jednog jedinog, i to anonimnog izvora, prenosi Dojče vele (DW).

Zvanična istraga još uvek je u toku, ali američki istraživački novinar Herš tvrdi da zna ko je odgovoran za eksplozije iz septembra 2022.

On se poziva na jedan anoniman izvor. Američka vlada je demantovala taj izveštaj.

Taj dobitnik Pulicerove nagrade na svom blogu je objavio detaljan članak u kojem tvrdi da su gasovod koji povezuje Rusiju i Nemačku uništili – Amerikanci. I to uz pomoć Norvežana.

Pozivajući se na anonimni izvor, Herš piše da je američki predsednik Bajden lično odobrio tu operaciju – Bela kuća je u međuvremenu demantovala Heršove navode, tvrdi da su „potpuno pogrešni“, odnosno da se radi o „izmišljotini“.

Kremlj je pak pozdravio objavu članka. Predsednik ruskog parlamenta Vjačeslav Voldin je na Telegramu šefa Bele kuće nazvao „teroristom“. Moskva zahteva međunarodnu istragu.

Nakon objavljivanja Heršove priče mnogo pitanja ostaje otvoreno, ocenjuje nemački javni servis ARD na svom portalu.

Između ostalog, u toj analizi prenosi se i izjava vojnog stručnjaka Julijana Pavlaka sa Univerziteta Bundesvera u Hamburgu koji tvrdi da je Herš selektivno birao činjenice „kako u toj priči ne bi bilo kontradikcija“.

Pavlak se konkretno osvrće na Heršovu tvrdnju da su američki ronioci ciljano postavili mine uz gasovod koje su onda, kako piše, aktivirane u septembru prošle godine.

„Postavljanje mina je već godinama sastavni deo programa“ na Baltiku, tvrdi stručnjak. I to pogotovo, kako napominje, nakon ruske invazije na Krim 2014.

Osim toga, Pavlak smatra da je neverodostojna i teza da su Amerikanci, kako se tvrdi u Heršovoj članku, razmatrali mogućnost uništavanja Severnog toka uz pomoć svojih podmornica.

„Američka mornarica raspolaže velikim podmornicama na nuklearni pogon. Uopšte nema smisla pokušati uz pomoć takvih podmornica da se neopaženo dođe u tako tesno područje na Baltiku“, citira ARD nemačkog vojnog stručnjaka.

Mnogi mediji u Nemačkoj kritikuju to što Heršov članak počiva na izjavi jednog jedinog, i to anonimnog izvora. Istraživački novinar je rekao da se radi o osobi „koja očigledno zna veoma mnogo o tome šta se događa“.

Berlinski dnevnik Tagescajtung u svom komentaru piše da je Simor Herš „uveren“ da je pronašao odgovor na pitanje ko je digao u vazduh Severni tok, ali i dodaje da on pritom „na žalost ne poštuje novinarske standarde“.

Kao glavni problem Heršove priče Tagescajtung navodi „mršavo činjenično stanje“, odnosno da je ona „potpuno bez dokaza“.

Ipak, berlinski list zaključuje da to ne znači nužno da je Heršova priča neozbiljna. Kada se novinar poput Herša poziva na jedan jedini i to anonimni „izvor s direktnim znanjem o operativnom planiranju“, to nije dovoljno da se zadovolje novinarski standardi, piše Tagescajtung u komentaru objavljenom na njihovom veb-portalu.

Ujedno se dodaje i da je iskaz navodnog uzbunjivača trebalo da bude početak, a ne kraj njegovog istraživanja.

Slične argumente koristi i list Frankfurter rundšau koji zaključuje da je, sve dok Herš ne otkrije ko je njegov izvor, „jasno da te izjave pomažu samo jednom čoveku: Vladimiru Putinu“.

Javni servis ZDF piše o „tišini nakon eksplozije“ – i bavi se pitanjem zašto čak pet meseci nakon eksplozije na Baltiku nisu objavljeni rezultati istrage.

Za to postoje dobri razlozi, ocenjuje ZDF, ali i napominje da „to otvara prostor „mitovima zavere“.

Ta nemačka TV-stanica se ujedno pita i zašto je istražni postupak obavijen takvim velom tajne, pa se čak i ne zna koje institucije uopšte učestvuju u razjašnjavanju i koje su bile uključene u taj proces.

Mogući razlog je da zapadne zemlje ne žele da otkriju koje tehnike nadzora koriste na području Baltičkog mora, ukazao je za ZDF Johanes Peters sa Instituta za bezbednosnu politiku iz Kila.

Frankfurter algemajne cajtung podseća da su švedski istražitelji u novembru prošle godine objavili da se radilo o „teškoj sabotaži“ na cevima gasovoda Severni tok, ali i da oni tada nisu naveli mogućeg krivca ili krivce.

Frankfurtski list podseća da su nemački istražitelji prošle nedelje objavili da u ovom trenutku nema nikakvih dokaza koji bi upućivali na zaključak da iza eksplozija stoji Rusija. Tu tezu trenutno nije moguće „potkrepiti“, piše Frankfurter algemajne cajtung, uz zaključak da je „istraga u toku“.

Javni radio-servis Dojčlandfunk o Heršu piše kao o „reporterskoj legendi“ koja je otkrila masakr u Mi Laju tokom vijetnamskog rata, te mučenja od strane američkih vojnika u iračkom zatvoru Abu Graib.

Dojčlandfunk dodaje da je Herš poslednjih nekoliko godina objavljivao i tekstove koji su bili „znatno kritikovani“ i dodaje da je on optuživan za „navodnu bliskost da sirijskom režimom i ruskim rukovodstvom“.

(Tanjug)

