Nemački ministar odbrane poziva na oprez u vezi sa izveštajima o uzrocima sabotaže na gasovodima

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je danas da sa „velikim interesovanjem“ čita medijske izveštaje o tome da jedna proukrajinska grupa stoji iza sabotaže gasovoda Severni tok 1 i 2 ispod Baltičkog mora, ali je upozorio da iz toga ne treba izvlačiti preuranjene zaključke.

„Potrebno je jasno razlučiti da je to bila ukrajinska grupa koja je postupala po naređenjima Ukrajine ili je to radila bez znanja (ukrajinske) vlade“, rekao je Pistorijus novinarima u Stokholmu, gde se održava sastanak ministara odbrane Evropske unije.

Pistorijus je rekao da neki stručnjaci čak ističu mogućnost da je ovo operacija pod lažnom zastavom, to jest da ju je izvela grupa koja se pretvarala da je ukrajinska.

„Ne bi to bilo prvi put u istoriji ovakvih događaja“, rekao je nemački ministar i dodao: „S obzirom na to, uzdržavam se od izvlačenja preuranjenih zaključaka“.

Upitan da li bi ovi izveštaji mogli da podriju podršku Zapada Ukrajini, Pistorijus je rekao da bi radije dao odgovor na to pitanje kad dobije pouzdane informacije. „Sve drugo je hipotetički“, dodao je.

Nemački list Cajt, i televizije ARD i SVR izvestile su juče da su istražitelji dobrim delom uspeli da rekonstruišu kako su gasovodi koji povezuju Rusiju i Nemačku dignuti u vazduh ispod Baltičkog mora u noći 26. septembra 2022. godine.

Pozivajući se na nekoliko neimenovanih zvaničnika, ovi mediji su izvestili da su petoro muškaraca i jedna žena za napad na gasovode koristili jahtu, koju je iznajmila jedna ukrajinska kompanija u Poljskoj.

ARD je javio da su grupu činila dva ronioca, dva pomoćnika ronilaca i lekar, i da su osumnjičeni koristili falsifikovane pasoše kad su iznajmljivali brod, koji je isplovio iz nemačke luke Rostok.

Nemački federalni istražitelji su potvrdili da je jahta pretražena u januaru u vezi sa njenim „sumnjivim iznajmljivanjem“, ali su odbili da direktno komentarišu medijske izveštaje.

Njujork tajms je juče izvestio da su američki zvaničnici pregledali izveštaje u kojima se sugeriše da jedna proukrajinska grupa stoji iza eksplozija na gasovodima.

Ukrajinska vlada porekla je bilo kakvu umešanost u ove napade. Ministar odbrane te zemlje Oleksij Reznikov je rekao u Stokholm da bi to bio „kompliment“ za ukrajinske specijalne snage, ali da to nije bila aktivnost Ukrajine.

Portparol ruske vlade Dmitrij Peskov je danas opisao medijske izveštaje o navodoj ukrajinskoj umešanosti u eksplozije na baltičkim gasovodima kao koordinisanu manipulaciju sa ciljem da se prikriju organizatori napada.

„Oni koji stoje iza ovog teritorističkog napada jasno žele da skrenu pažnju“, rekao je Peskov a prenosi ruska agencija RIA Novosti. Peskov je takođe rekao da je Rusiji uskraćen pristup dokazima u istrazi i pozvao je na transparentnu međunarodnu istragu.

Ruski predsednik Vladimir Putin i zvaničnici njegovih vlasti optužili su SAD da stoje iza eksplozija koje opisuju kao teroristički napad.

SAD su dugo kritikovale izgradnju dva Severna toka, tvrdeći da su ovi gasovodi rizik po energetsku stabilnost Evrope i da jačaju zavisnost Evrope od ruskog gasa.

Nemačka nije izdala dozvole za puštanje u rad već izgrađenog Severnog toka 2 nakon ruske invazije na Ukrajinu, a Moskva je nekoliko sedmica pre sabotaže na gasovodima prekinula isporuke gasa kroz Severni tok 1.

