Nemec: Lično želim da Srbija što pre postane deo EU

BRISEL – „Ja lično želim da Srbija što pre postane deo Evropske unije“, rekao je danas evropski poslanik iz redova socijalista i jedan od posrednika u međupartijskom dijalogu sa Skupštinom Srbije, Matjaž Nemec.

On je za Tanjug rekao da bi to bio rezultat interpartijskog dijaloga koji on priželjkuje i dodao je sa Narodnom skupštinom već dogovoren novi termin dijaloga, a to je 2. i 3. jun, kada će on i poslanik Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan, Vladimir Bilčik, doći u Beograd.

„Dijalog dobro napreduje, biće intenzivan, ali dobronameran u smislu da nađemo put dijaloga unutar Skupštine Srbije“ rekao je Nemec i dodao da se nada dobroj diskusiji.

Dodao je da će se njemu i Bilčiku pridružiti dva bivša člana EP, Knut Flekenštajn i Alojz Peterle.

Objasnio je da će ova runda dijaloga imati novo ime koje glasi „Interparlamentarni dijalog“.

Na pitanje u kojoj meri će međupartijski dijalog da ubrza put Srbije ka EU, Nemec objašnjava kako su skoro imali novu grupu članova Skupštine Srbije u poseti i da je ta poseta bila dobar povod da poslanici iz Srbije vide kako rade evropske institucije, u smislu približavanja Srbije EU.

„Nas ima puno, 27 zemalja, i ko će nego mi da razumemo srpsku situaciju“ rekao je Nemec.

„Bilo bi dobro da nađemo put dijaloga skupštine, da se digne na viši nivo, o tome smo pričali neformalno sa kolegama iz skupštine i oni to žele, a mi želimo da im pomognemo“, zaključio je Nemec odgovorom na pitanje kako će izgledati nov program izgradnje kapaciteta.

(Tanjug)

