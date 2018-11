Nesreća sa toboganom u „Noći lomače“, osmoro dece povređeno (foto)

Osmoro dece povređeno je na jugu Engleske kada se srušio tobogan na naduvavanje tokom obeležavanja „Noći lomače“.

Incident se odigrao u Vokingu, 40 kilometara jugozapadno od Londona, gde se na hiljade ljudi okupilo da gleda vatromet.

Novinar Endi Dejtson je rekao da je video da se oko 40 dece igralo na toboganu visokom, prema njegovoj proceni, oko devet metara, prenela je agencija AP.

#Surrey

BREAKING: A serious incident is developing at #Woking Park which was holding a firework display and funfair.

The Park has been evacuated.

Surrey Police confirm that the ‘Helter Skelter’ slide has collapsed.

The Air Ambulance has just landed.

No further details. pic.twitter.com/7o430BhKSh

— London 999 Feed (@999London) November 3, 2018