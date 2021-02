Nesvakidašnji prizor iz Amerike: Narod pohrlio na hranu iz kontejnera (foto)

Američki grad Portland u saveznoj državi Oregon u centru je pažnje javnosti nakon što je policija pozvana da spreči ljude da preturaju po kontejnerima punim hrane koja se navodno pokvarila posle nestanka struje. Korisnicima društvenih mreža se zbog ovog incidenta „okreće stomak“.

Prekid napajanja električnom energijom izazvan zimskom olujom koja je opustošila više američkih država naterao je jedan supermarket da pobaca kvarljivu robu, koja inače mora da stoji u rashladnim uređajima.

and i was like ok, that's a lot of food.

but i was not prepared for what i saw in the orange dumpster.

this is the orange dumpster.

it was basically full.

6/ pic.twitter.com/Myxxu3sPGU — Dr. Juniper L Simonis; The Professor (@JuniperLSimonis) February 17, 2021

Oko dva kontejnera puna mesa, mesnih, mlečnih i drugih proizvoda, na parkingu prodavnice okupili su se ljudi, a kako se vidi na fotografijama, neki od njih bili su u potrazi za besplatnim obrokom.

Zaposleni u supermarketu pozvali su policiju iz straha da bi situacija mogla da preraste u nasilnu, navodi se u saopštenju portlandske policije.

Policajci su pokušali da objasne okupljenima oko kontejnera da hrana nije pogodna za konzumaciju i da se ne može donirati.

When I arrived on at the Hollywood @Fred_Meyer in Portland this evening, I was greeted by 12 @PortlandPolice officers who were apparently guarding two dumpsters full of food that mutual aid orgs were trying to distribute and hungry folks were trying to eat

1/ pic.twitter.com/xyTIcTBMeI — Dr. Juniper L Simonis; The Professor (@JuniperLSimonis) February 17, 2021

Kada je broj okupljenih porastao na oko 50 ljudi, policajci su ih upozorili da napuste područje ili rizikuju da budu uhapšeni zbog neovlašćenog pristupa privatnom posedu.

This photo of a dumpster in Portland full of free meat being tossed bc of a power outage went viral…Police got wind and are threatening to arrest people who show up to get some. Get a life. #DefundThePolice pic.twitter.com/JnK48yABhM — Crystals in the Coochie Tweeter✨🔮🐈💦 (@BasicBlaecGirl) February 17, 2021

Grupa se razišla, ali su se vratili nakon odlaska policajaca. Policija je odbila da dođe na drugi poziv iz prodavnice, navodeći da situacija ne predstavlja neposrednu opasnost po život ili pretnju ozbiljnom povredom.

Izveštaji medija o ovom incidentu rezultirali su lavinom komentara na društvenim mrežama.

Police clash with group of Portland residents who tried to salvage food that was thrown away by a grocery store during a power outage, authorities say. https://t.co/dFjLQXaN4o — MSNBC (@MSNBC) February 18, 2021

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.