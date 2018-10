Netanjahu: Odloženo rušenje sela u pojasu Gaze

JERUSALIM – Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je odlučio da odloži planirano rušenje sela u pojasu Gaze, kako bi dobio na vremenu za pronalaženje rešenja kroz pregovore s tamošnjim stanovnicima.

Izraelski zvaničnici saopštili su da su se pojavila neka alternativna rešenja prethodnih dana iz različitih izvora, a Netanjahu je rekao da želi da im pruži šansu, što je izazvalo negativne reakcije partnera iz koalicione vlade koji zahtevaju odlučnu akciju, prenosi AP.

Netanjahu je pojasnio da će ti zaseoci biti uništeni i da odlaganje toga nije poništavanje te odluke.

„Selo Kan el Amar biće evakuisano, to je odluka suda, to je naša politika i biće izvršeno. Nemam nameru da to odlažem to do daljeg već na kratko, određeno vreme“, rekao je Netanjahu.

Prema njegovim rečima, u nedelju će sazvati sednicu vlade kako bi se odredilo koliko će biti to kašnjenje.

Odluka o rušenju tog sela naišla je na osudu međunarodne zajednice koja traže da se ona poništi.

U tom selu živi 180 stanovnika, a zbog njegovog rušenja više puta u proteklih nekoliko meseci protestovali su Palestinci, jer se ono većim delom nalazi u delu pojasa Gaze poznatom kao Oblast C koja je pod kontrolom Izraela.

Palestinci, s druge strane, tvrde da je Oblast C dom za 150. do 200.000 Palestinaca i da je od ključne važnosti za ekonomski razvoj.

(Tanjug)