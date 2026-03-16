Netanjahu video snimkom demantovao navode da je mrtav

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu, nakon glasina da je mrtav koje su prenosili iranski državni mediji, oglasio se tako što je objavio video-snimak kako kupuje kafu u kafeu HaSataf u Jerusalimu.

U videu objavljenom na Netanjahuovom Telegram nalogu njegov pomoćnik ga pita o glasinama.

Netanjahu odgovara na hebrejskom rečju „mrtav“ koja u slengu unači i „biti lud“ za nekim ili nečim.

Nakon objaviljivanja videa Netanjahuove posete kafiću, pažnja je sa premijera Izraela prešla na šankericu koja mu je poslužila kafu.

Prema objavama sa naloga „Global Updates“, tinejdžerka je postala internet zvezda, piše portal „i24“.

Glasine o Netanjahuovoj smrti su počele pošto je objavljen video na kojem izgleda da on ima šest prstiju na jednoj ruci i da mu se usta čudno pokreću.

Korisnici društvenih mreža su tvrdili da je taj video napravila veštačka inteligencija, a to je jednom korisniku odgovorila i AI platforma Grok koja se smatra pouzdanom za takvu procenu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com