Neviđeni HAOS u avionu u Njujorku: Pilot greškom javio da je avion otet, putnici mislili da će UMRETI (video, foto)

Pilot avio-kompanije „Džetblu“ greškom je obavestio kontrolu letenja da je avion otet, a da bi sprečili prilazak aviona terminalu više desetina policajaca njujorškog aerodroma „Džon F. Kenedi“ opkolilo je letelicu koja je trebalo da poleti za Los Anđeles.

Na licu mesta bili su pripadnici Odeljenja za unutrašnju bezbednost i FBI.

Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da se dogodio problem sa radio-opremom kada je pilot trebalo da poleti, ali se kasnije ispostavilo da je sistem za radio-vezu otkazao i da su piloti prestali da komuniciraju sa kontrolorima letenja.

Terrified passengers hold their hands up as armed police storm a plane after a pilot mistakenly said the plane was being HIJACKED https://t.co/MxGI82vP1f #transportation #aviation #security #LawEnforcement #police #FBI @JetBlue #JetBlue #Flight1623 #FAA pic.twitter.com/q7Doi7UjLk

— Video Forensics (@Video_Forensics) June 27, 2018