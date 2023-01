Nijedan sud ne može da menja nekome datum rođenja

BANJALUKA – Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) Nenad Stevandić poručio je danas, povodom obeležavanja Dana Republike Srpske 9. januara, da još nijedan sud nije menjao nikome datum rođenja, a onaj koji je to pokušao, to ne može da učini, zato što, kako kaže, mi sami štampamo svoj matični list.

Stevandić je u intervjuu za banjalučke Nezavisne novine rekao da je siguran da će se 9. januar još dugi niz godina obeležavati kao Dan Republike Srpske.

„Mi ne možemo da promenimo datum rođenja Republike Srpske. Još nijedan sud nije menjao nikome datum rođenja, a onaj koji je to pokušao, to ne može da učini, zato što mi sami štampamo svoj matični list“, jasan je Stevandić.

Pojašnjava da to znači da Srpska u svom rodnom listu ima 9. januar i ne može da promeni dan kada je rođena.

„Prema tome, on će se slaviti za deset, 15 ili 20 godina i Srpska je nadživela mnoge koji su pokušali da to ospore. Što se nas tiče, mi se nadamo razumevanju iz FBiH. Nama uopšte nije bitno šta rade trojica sudija Ustavnog suda i visoki predstavnik“, kaže Stevandić.

Nadamo se, ističe, resetu odnosa Republike Srpske i Federacije.

„To je za nas najvažnije pitanje, kao i pitanje da oni shvate da mi ne možemo da uklonimo 1. mart bez njihove odluke, kao ni oni 9. januar bez naše. Uostalom, ja kad krenem za Sarajevo, idem auto-putem ‘9. januar’ i onda prolazim kroz tunel ‘1. mart’. Oni isto tako kad idu u Banjaluku. To su već činjenice i to ne smeta nikome. Niko nikom nije probušio gumu na auto-putu zato što je ‘9. januar’, niti imao problema u tunelu zato što se on zove ‘1. mart’. Štaviše, BiH nema datum rođenja 1. marta, on je mnogo manje istorijski potkovan nego 9. januar“, istakao je Stevandić.

Na pitanje kako vidi pritiske i može li slavlje 9. januara biti poljuljano, Stevandić kaže da u Federaciji BiH to rade svake godine i da im je jedini cilj da pokvare međunacionalne odnose.

Dodaje da tim pritiscima izazivaju suprotan efekat i da slavlje učine još većim.

„Svake godine oni poljuljaju slavlje u FBiH, gde se i ne slavi 9. januar. Tako da u Srpskoj izazovu prvo potrebu da mi dokažemo da samostalno donosimo svoje odluke, a onda i izazovu veće slavlje. Ne poljuljaju, nego ga učine većim. Ali da se poljuljaju međunacionalni odnosi, to je tačno i to je osnovni problem. Ja mislim da to osporavanje ima za cilj da se pokvare međunacionalni odnosi. Drugog cilja nema“, rekao je Stevandić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.