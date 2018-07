„Nikada više ne pretite SAD ili ćete pretrpeti posledice…“

Američki predsednik Donald Tramp jutros je zapretio iranskom predsedniku Hasanu Rohaniju da će se suočiti sa užasnim posledicama zbog pretnji koje je uputio Sjedinjenim državama.

Tramp je u svom tvitu napisao:

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018