Nikolaidis: Kako izbaciti SNP, a imati većinu u parlamentu

SARAJEVO – Crnogorski književnik i kolumnista Andrija Nikolaidis kaže da je formiranje nove manjinske vlade u Crnoj Gori očigledno projekat specijalnog američkog izaslanika Gabrijela Eskobara osmišljen pre događaja u Ukrajini, da je situacija sada pomenjena i da je jedino rešenje za izlaz iz krize formiranje široke tehničke vlade koja će imati mandat da pripremi izbore, i ništa više od toga.

Prema Eskobarovom projektu u manjinskoj vladi je Socijalistička narodna partija (SNP), koja je, kako navodi Nikolaidis, „ultrasrpska i staljinistička partija“ trebalo da igra važnu ulogu i zastupa srpsku zajedicu.

Kako se, međutim, u međuvremenu dogodila Ukrajina, Nikolaidis kaže da se tada neko setio da „možda nije najpametnije u ovom trenutku ubacit staljinističku partiju u vlast“, a naročito im ne dati sektor bezbednosti, što bi, kako navodi, u trenutnoj situaciji bila „opasna stvar“.

„Onda je zapelo, i sad treba iskoordinirati u tom trouglu, naručilac vlade i ovi izvršioci (Milo) Đukanović i (Dritan) Abazović to treba da dogovore. Kako sad to uraditi da se izbaci SNP, a da se ima 49 ruku, jer čitava ideja je bila da se ima takva većina koja bi mogla da izglasa zakone za koje je nužna ta većina. Međutim, sa SNP-om bi to bilo. To je stranka koja je poslednja ostala uz Slobodana Miloševića. Ko uopšte garantuje da bi njihovih pet poslanika glasalo kao proevropski poslanici. Ja ne znam kako je bilo kome palo na pamet da zbraja ‘babe i žabe'“, rekao je Nikolaidis u opširnom intervjuu za sarajevski portal Klix.

Dodao je ta je takva potencijalna vlada u tom smislu manjkava, takođe nije rezultat volje građana već zakulisnih radnji i ambasada.

„Onda dobijete situaciju da se o vladi čiji mandat treba biti oročen na godinu raspravlja već pola godine. Ovo je ozbiljno narušavanje i onako niskih demokratskih standarda u Crnoj Gori, a naročito je žalosno što ambasade zapadnih zemalja učestvuju u urušavanju demokratije u Crnoj Gori“, smatra Nikolaidis.

Na pitanje šta bi bio najbolji ishod trenutne političke drame u Crnoj Gori, Nikolaidis kaže da bi to bila široka tehnička vlada koja će imati mandat da pripremi izbore, i ništa više od toga.

„Ja mislim da je demokratija najbolje rešenje. U suverenoj zemlji strane ambasade, crkve i okolne zemlje ne treba da vode politiku. Kad se dođe do ovakve situacije treba konsultovati građane i treba ih konsultovati na izborima“, rekao je, između ostalog, Nikolaidis.

(Tanjug)

