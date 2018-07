Nilsen: Fejsbuk pokazao da ozbiljno shvata bezbednost izbora

VAŠINGTON – Američka ministarka za unutrašnju bezbednost Kirstjen Nilsen pohvalila je danas Fejsbuk jer je preduzeo akciju da bi prekinio kampanju političkog uticaja na toj platformi što, kako je ocenila, pokazuje da kompanija ozbiljno shvata bezbednost predstojećih izbora.

„Ovo je veoma dobra vest jer pokazuje da Fejsbuk shvata to veoma ozbiljno, tako da bi ih trebalo pohvaliti za ono što su danas uradili. To takođe pokazuje da je pretnja veoma stvarna i Amerikanci to moraju da znaju“, rekla je Nilsen u intervjuu za Foks njuz, a preneo je Rojters.

(Tanjug)