Njujork tajms: Spontani pobačaji na radnom mestu zbog stava poslodavaca

Američki list Njujork tajms danas piše o nizu spontanih pobačaja žena na radnom mestu u SAD gde nema zakonske prinude poslodavaca da ih prebace na lakše poslove.

Ti slučajevi, medju kojima i smrt žena od krvarenja, najčešći su na ionako teškim poslovima mahom u pretoplim, zagušljivim i prašnjavim skladištima, gde rade i trudnice.

Iako uz podršku svojih lekara traže premeštaj na lakše radne zadatke, trudnice su prinudjene i da podižu teret veći od 20 kilograma.

List iznosi da je zato samo u jednom skladištu, u gradu Memfisu, 2014. godine došlo do četiri spontana pobačaja, a ovog leta do još dva, uprkos zahtevima lekara tih trudnica i obećanju poslodavca da će poboljšati uslove rada.

Skladišta su medju „najbrže rastućim radnim mestima“ u SAD, piše Njujork tajms i iznosi da tu radi više od milion Amerikanaca.

Vlasnici skladišta, pogotovo onih koja su povezana s maloprodajom i s masovnom isporukom robe kurirskim službama, od zaposlenih koji su većinom nekvalifikovani, zahtevaju veliku brzinu rada i doprinos smanjenju rashoda.

Jednoj trudnici na takvom poslu je 2013. pozlilo i onesvestila se, a kada se dve nedelje kasnije vratila na posao, poslodavac joj je ispostavio račun od 300 dolara za prevoz do bolnice. Ona je to rekla novinaru Njujork tajmsa samo pod uslovom da ne objavi pojedinosti, jer i pet godina kasnije strahuje da u suprotnom može izgubiti posao.

Druga radnica iste firme, koja je poslodavcu prijavila trudnoću da bi dobila lakši posao, dobila je odgovor da „treba da abortira“ što je ona prijavila vlastima, ali je firma negirala da se to desilo.

„Diskriminacija trudnica je raširena u američkim kompanijama“, piše list i navodi da „neki poslodavci uskraćuju budućim majkama unapredjenja i povećanja plata, a drugi ih otpuštaju pre no što mogu da odu na porodiljsko odsustvo“.

Njujork tajms piše da je analizirao hiljade stranica sudskih i drugih javnih dokumenata o zaposlenim ženama koje su prijavile spontani pobačaj, prevremeni porodjaj ili, u jednom slučaju, mrtvorodjenu bebu, pošto su poslodavci odbili njihove molbe za pomoć – „da više ne prevrću teške dušeke, da ne podižu velike kutije i da ne guraju natovarena kolica“ na radnom mestu.

One su radile u bolnici, pošti, na aerodromu, u prodavnici prehrambenih proizvoda, zatvoru, u vatrogasnoj službi, restoranu, farmaceutskoj kompaniji i u nekoliko hotela, nabraja list.

Odbijanje poslodavaca da udovolje potrebama trudnica je, medjutim, većinom potpuno legalno. Po saveznom zakonu, kompanije ne moraju nužno da prilagodjavaju radne zadatke potrebama trudnica, čak i kada im je lakši rad na raspolaganju, a ni kada lekari trudnica to zahtevaju u pismima firmama u kojima one rade.

Samo savezni Zakon o suzbijanju diskriminacije trudnica štiti buduće majke na poslu. On sadrži svega četiri člana i star je 40 godina. Kaže da kompanija mora da uvaži zahteve trudnih radnica samo ako to već radi za druge zaposlene koji su „slični po svojoj sposobnosti ili nesposobnosti za rad“.

To znači da kompanije koje nikome ne popuštaju, nemaju obavezu da to učine ni za trudnice. Zaposleni kažu da upravo to radi vlasnik skladišta u kojem je ovog leta bilo spontanih pobačaja na radnom mestu.

Kao primer odnosa prema ženama na radnom mestu, list navodi da je oktobra prošle godine, jedna 58-godišnja radnica koja se žalila kolegama da se oseća bolesno, umrla od srca na podu jednog skladišta. Zaposleni su izneli da su im poslovodje naredile da nastave rad kraj mrtve žene na podu dok ne dodje policija da napravi zapisnik o smrti.

Dok savezni poslanik Džerold Nadler, demokrata iz Njujorka, stalno zahteva jaču saveznu zaštitu trudnica, ni na jednom zasedanju Kongresa SAD od 2012. godine to nije uvršćeno u dnevni red, kao ni slični predlozi niza raznih grupa poslanika. Sve to redovno odbijaju republikanski poslanici, uz argument da bi zaštita trudnica „iskomplikovala propise o radu“.

Suprotan stav imaju samo 23 od ukupno 50 američkih saveznih država, koje su uvele propise o zaštiti trudnica na radnom mestu, raznorodne, ali ipak strože od jedinog saveznog zakona SAD.

