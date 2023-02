NN: Tužilaštvo BiH otvorilo istragu protiv guvernera Centralne banke BiH

SARAJEVO – Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo je istragu protiv Senada Softića, guvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine, potvrđeno je u Tužilaštvu BiH.

„U Tužilaštvu BiH na osnovu podnesene krivične prijave formiran je predmet, te se vrše provere navoda iz prijave“, rekli su iz Tužilaštva BiH za banjalučke Nezavisne novine.

Prema nezvaničnim saznanjima Nezavisnih, istraga protiv Softića otvorena je u nekoliko predmeta i za nekoliko krivičnih dela. Pre svega, istražitelje SIPA, koja po nalogu Tužilaštva BiH sprovodi istragu, najviše zanima predmet nabavke zgrade za smeštaj Filijale Centralne banke BiH u Palama, ali i postupak kupovine zemljišta u delu parka „Hastahana“, gde je CB BiH planirala da gradi vlastiti objekat.

Takođe, SIPA je interesovala i rekonstrukcija zgrade CB BiH u Mostaru, s obzirom na to da je Softić tu nabavku, između ostalih, potpisao i sa firmom „Domena“, koja je u vlasništvu brata Ankice Kolobarić, nekadašnje članice Upravnog odbora Centralne banke BiH, što je po mišljenju tužilaca moguć sukob interesa.

Na „meti“ Tužilaštva BiH, odnosno SIPA, jeste i jedinstveni registar računa fizičkih lica, s obzirom na to da je taj „projekat“ plaćen, ali nikada nije zaživio jer nije bilo saglasnosti Upravnog odbora CB BiH da se to sprovede u delo. Članovi UO CB BiH koji dolaze iz Republike Srpske za taj projekat nisu glasali tvrdeći da on nije u skladu sa zakonom.

„Plaćeno je valjda oko milion evra da se to uradi pre nego što je donesena odluka o tome. Kasnije to nikada nije zaživelo, a plaćeno je. SIPA se interesuje i za to, ali najviše ih interesuje nabavka zgrade na Palama, jer u tom slučaju postoji i tužba protiv CB BiH, koja je u suštini prevarila investitora i vrlo verovatno će CB BiH morati platiti odštetu“, ispričao je izvor Nezavisnih.

Kada je reč o toj zgradi na Palama, u septembru 2018. godine firma „Građenje“ d.o.o. je nakon sprovedenog postupka javne nabavke odabrana kao najpovoljniji ponuđač u kupovini poslovnog prostora za smeštaj Filijale CB BiH u Palama. Kasnije, odnosno 12. oktobra 2018. godine CB BiH je na adresu firme „Građenje“ d.o.o. dostavila i obaveštenje i odluku da je ova firma najpovoljniji ponuđač, nakon čega je počelo i opremanje poslovnog prostora, koji je završen u zahtevanom roku do 31. decembra 2018. godine.

Nakon što je taj posao završen, počinju komplikacije i to tako što interna revizija CB BiH daje primedbe na ugovor, ističući da se nabavka građevine i opremanje ne mogu vršiti kroz jednu nabavku, zbog čega firma „Građenje“ d.o.o. u maju 2019. godine potpisuje zapisnik sa zajedničkom izjavom s ciljem da se postupak nabavke obnovi sa formalnom izmenom strukture sadržaja prema zahtevu interne revizije, odnosno da se postupak poslovnog prostora i njegovog opremanje razdvoje.

„Tada sam naivno prihvatio tu situaciju da oni obnove tender i kada su došli do te faze, onda su prosto odustali i ostavili me bez realizacije. To je jedna seoska i đilkoška prevara, ali ja to nisam mogao očekivati na mestu i u ustanovi u kojoj rade poslovni, moralni i čestiti ljudi, ali očigledno nisu“, rekao je Zoran Popić, vlasnik kompanije „Građenje“ d.o.o..

(Tanjug)

