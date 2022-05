Nobilo: Hrvatska napravila propust i sada smo u problemu

ZAGREB – Moralno pravo da Hrvatska prigovara Srbiji za optužnice podignute protiv četiri hrvatska pilota slabi ako znamo da je ovaj zločin zaista počinjen, da su avioni hrvatske vojske zaista granatirali civilnu kolonu, izjavio je danas advokat Anto Nobilo.

Nobilo je komentarišući srpsku optužnicu protiv četiri visoka hrvatska oficira za zagrebačku N1 tv. rekao da je Hrvatska napravila propuste i da je sada u problemu.

Istakao je da Državno tužilaštvo Hrvatske više od 20 godina nije napravilo valjanu istragu niti je pokrenulo bilo kakav krivični postupak.

„Moramo početi od toga da smo mi u grehu i da smo napravili propust i sada smo objektivno u problemu“, kaže Nobilo.

Na pitanje šta sada Hrvatska može da napravi, Nobilo odgovara da je teško reći.

„Ako je to krenulo na beogradski sud, koji nije neozbiljan sud, mislim da Hrvatska mora da pruži pravnu pomoć tim našim pilotima na način da angažuje advokate, da im pruži svaku logističku pomoć u smislu prikupljanja dokumenata i svedoka i da se pokušaju obraniti iako je to suđenje u odsutnosti. Ti vojnici, ako budu osuđeni, Hrvatska ih neće izručiti, to je gotovo sigurno, ali oni ne mogu putovati nigde izvan Hrvatske“, jasan je Nobilo.

Istakao je i da Hrvatska nema iste kriterijume za osumnjičene za ratne zločine srpske nacionalnosti i za one hrvatske nacionalnosti.

Ako bi, kaže, presuda stigla mogla bi biti upućena kao međunarodni zahtev za izručenje.

Nobilo, međutim, smatra da postoji jedna mana, a to je da EU loše gleda na suđenja u odsustvu.

„Smatraju to povredom prava okrivljenih, neke države imaju rezerve i prema presudama koje se izriču u odsutnosti. Međutim, i Hrvatska je sudila u odsutnosti. Najveći je problem u Hrvatskoj što nisu isti kriteriji za osumnjičene za ratne zločine srpske nacionalnosti i za osumnjičene za ratne zločine hrvatske nacionalnosti, nemamo iste kriterije i to nije dobro“, kaže Nobilo.

Dodaje da da više šanse ima da se Hrvatska prema EU postavi tako da se Srbiji ne dopusti suđenje u odsutvu. „Mislim da bismo tu mogli više postići i na taj način neutralizovati generalnu nadležnost Srbije”, smatra Nobilo.

On smatra da se prvo mora rešiti pitanje nadležnosti.

„Generalna nadležnost nije nepoznata kod nekih država u Evropi, ali ona se koristi ako su dela počinjena u zemlji u kojoj nije vladavina prava, a u Hrvatskoj, uprkos našim primedbama, jeste vladavina prava. Između evropskih država, između onih koje smatraju da funkcionišu po načelima vladavine prava, ne poteže se u pravilu generalna nadležnost“, kaže Nobilo i dodaje:

„Po mesnoj nadležnosti to bi bila BiH, po nadležnosti počinioca i žrtava, to bi bila Hrvatska, jer su državljani Hrvatske i počinioci i žrtve. Kad je došla optužnica iz Srbije, možemo se tome protiviti, reći da je Srbija bila agresor, da pokušava da dominira na Zapadnom Balkanu preko suđenja i pokazuje da je nadležna za teritorij Srbije i izvan nje, ali osnovna je stvar da naše moralno pravo za prigovaranje Srbiji slabi ako znamo da je ovaj zločin zaista počinjen, da su avioni hrvatske vojske zaista granatirali civilnu kolonu“.

(Tanjug)

