Nobilo: Policija bi morala brzo da deluje, problem je neimenovani funkcioner

ZAGREB – Hrvatski advokat Ante Nobilo komentarisao je danas slučaj koji je obelodanio psihijatar Slavko Sakoman o policajcima koji su izašli na intervenciju na kojoj su prisutne ponudili kokainom i istakao da bi policija morala brzo da deluje i utvrdi o kojim policajcima je reč, s obzirom na to da je u pitanju „prilično ozbiljno krivično delo“.

Psihijatar Sakoman je ranije rekao da je tom incidentu svedočio sin jednog visokog funkcionera, koji navodno, nije i sam konzumirao drogu.

“Lako se može utvrditi ko je bio na intervenciji, ko je bio tamo. Ako je bila intervencija, verovatno postoji i neka beleška, zna se vlasnik stana, treba saslušati te ljude“, rekao je Nobilo.

Sakoman je nakon iznošenja ovog slučaja u javnost, juče pozvan na saslušanje u Državno tužilaštvo, a Nobilo kaže da nije problem u policajcima, nego u neimenovanom funkcioneru.

„Njih već štite. To je problem. Mislim da je to motivacija dr Sakomana da izađe u javnost to što je shvatio da istraga pod tim okolnostima možda ne bi išla do kraja, a sad kad je u javnosti, moratće sve da se utvrdi“, rekao je Nobilo za zagrebabčku N1 tv..

Govoreći o kaznama za neprijavljivanje krivičnog dela, Nobilo je rekao da ne može da govori napamet.

„Ali nije samo da neko zna pa ne prijavi. To je policajac kome je to dužnost, opis radnog mesta, onda je to zloupotreba ovlašćenja. To je prilično ozbilnjo krivično delo“, kaže Nobilo.

Sada, kada je sve izašlo u javnost, pojašnjava Nobilo, to je postao širi interes i sve bi moralo da bude razjašnjeno u nekoliko dana.

„Policija bi morala brzo da deluje. Setimo se kako je brzo odbačena prijava za grupu Borg. Kad žele, mogu oni to brzo napraviti”, naveo je Nobilo.

(Tanjug)

